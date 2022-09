Start Sul de Ralis/Rali Município de Albufeira: Triunfos de José Manuel Gomes e Márcio Marreiros | AutoSport

Realizou-se este fim-de-semana a 5.ª edição do Rali Município de Albufeira, prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul pontuável para o Campeonato Start Sul de Ralis, Troféu de Ralis Regional Sul e 5º Desafio Kumho Tyres com o triunfo a pertencer à dupla José Manuel Gomes/Fábio Reis (Renault Clio R3 Access), que bateram Luís Nascimento/Leonildo Madeira (Opel Corsa A 2.0) por 2:03.8 com José Viana Martins/Rui Serra ( Peugeot 208 R2) a +2:48.1.

O primeiro venceu também o grupo X2-10 e este último o P1-2.

Quarto lugar para Jorge Vicente/Nuno Vicente (Renault Clio 2.0), excelente quinto posto para os jovens Carlos Marreiros Jr/Nuno Duque (Citroën Saxo Cup) que venceram a X1-9.

Com estes resultados, José Manuel Gomes distancia-se no campeonato de forma quase decisiva, face a José Viana Martins, que foi terceiro em Albufeira.

Luís Nascimento está muito perto do segundo lugar sendo este trio que vai decidir o título em Vila do Bispo, em outubro.

João Rodrigues (Peugeot 106 1.6) foi o primeiro líder, face a José Manuel Gomes (Renault Clio R3 Access) mas este último foi para a frente na PE2 e por aí se manteve apesar da forte oposição do piloto do Peugeot 106 1.6, que chegou a estar a 0.1s na PE5. Contudo, um contratempo colocou-o a 20.6s, na PE6, voltou a recuperar mas levou demasiado esforço e bateu na PE9 levando à neutralização da especial. Pelo menos tentou.

No Troféu de Ralis Regional Sul, onde já entram os 4X4, triunfo de Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX), que bateram José Manuel Gomes/Fábio Reis (Renault Clio R3 Access) por 58.0s.

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) que foram ao Algarve rodar e testar, foram terceiro a 1m16.6s. Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) foram quartos.

Márcio Marreiros foi o primeiro líder, André Cabeças/Bino Santos (Mitsubishi Mirage evo) foram para a frente na PE2, mas ficaram pelo caminho devido a uma fuga de óleo no motor do Mirage. Márcio Marreiros regressou ao comando e aí ficou até final confirmando a vitória no Troféu na frente de Rui Rijo e José Manuel Gomes.

Classificação (Start)

1 José Manuel Gomes/Fábio Reis Renault Clio R3 Access X2-10 42:11.8

2 Luís Nascimento/Leonildo Madeira Opel Corsa A 2.0 X2-10 +2:03.8

3 José Viana Martins/Rui Serra Peugeot 208 R2 P1-2 +2:48.1

4 Jorge Vicente/Nuno Vicente Renault Clio 2.0 X2-10 +5:02.5

5 Carlos Marreiros Jr/Nuno Duque Citroën Saxo Cup X1-9 +6:18.0

6 Paulo Nascimento/Vítor Cabrita Peugeot 206 RC X2-10 +6:52.1

7 João Santos/Luís Couto Peugeot 205 GTI 1.9 X2-10 +7:42.7

8 David Costa/João Costa BMW 325i E30 X2-11 +8:05.3

9 Luís Reis/Carina Figueiras Renault 11 Turbo X2-10 +8:44.3

10 Filipa Tintim/Vítor Teodósio Citroën Saxo Cup P1-2 +9:01.4