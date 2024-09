Start Sul de Ralis: Rali de Ourique/Capital do Porco Alentejano este fim de semana

realiza-se no próximo fim de semana o Rali de Ourique/Capital do Porco , quarta de seis provas do Campeonato Start Sul de Ralis, numa organização do Clube Automóvel do Sul. A prova é pontuável para o Campeonato Start Sul de Ralis e Campeonato 2RM Start Sul de Ralis, vai contar com 35 inscritos e terá sete especiais de classificação num total de 67,15 quilómetros contra o cronómetro.

Armando Carvalho lidera a competição com 50 pontos fruto de dois triunfos e um abandono, na frente de João bica, com dois segundos lugares, um abandono e 40 pontos.

Seguem-se Luís Nunes com 31 pontos, e José Viana Martins com 30 sendo que até ao sétimo classificado, vários concorrentes contam com mais de 20 pontos, José Gomes, Miguel Carvalho, Joaquim Salero e Carlos Marreiros Jr.

Sábado 28 de setembro, 1ª etapa

Início 21:00

PEC1 Super Especial Ourique 1.69 km 21:06

Serviço – 45 mins 21:14

Domingo 29 de setembro

PEC2 Capital do Porco Alentejano 1 12.31 km 10:01

PEC3 Garvão 1 9.51 km 10:44

PEC4 Capital do Porco Alentejano 2 12.31 km 11:19

Serviço – 30 mins 12:09

PEC5Garvão 2 9.51 km 12:58

PEC6Capital do Porco Alentejano 3 12.31 km 13:33

PEC7Garvão 3 9.51 km 14:16

Final 14:41