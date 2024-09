Start Sul de Ralis: João Bica vence Rali de Ourique

João Bica/Carlos Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram o Rali de Ourique – Capital do Porco Alentejano e aproveitaram bem a ausência de Armando Carvalho e Ana Santos que tiveram um um problema mecânico no seu Mitsubishi Lancer Evo IX que os afastou da prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul. “Esta não era de todo a notícia que esperávamos receber ainda antes da prova se iniciar. Estamos muito tristes”, começou por afirmar o piloto Armando Carvalho.

“Depois das verificações técnicas deparamo-nos com um problema mecânico no nosso Mitsubishi e, prontamente a nossa equipa Domingos Sport pôs mãos à obra para tentar resolver a situação, mas logo se percebeu que era uma situação irreparável e que nos obrigava a desistir mesmo antes da prova ir para a estrada. Nada fazia prever este desfecho, pois estávamos esperançados e otimistas num bom resultado nesta prova, mas este desporto que tanto amamos muitas vezes é assim muito cruel e difícil”, disse Armando Carvalho.

A dupla algarvia bateu José Paula/José Janela (Citroën C3 Rally2) por 1.5s depois de uma bela luta e passaram para a frente do campeonato quando falta apenas disputar o Rali Município de Albufeira, nos dias 2 e 3 novembro, em pisos de asfalto.

João Filipe Monteiro/Rui Serra (Mitsubishi Lancer Evolution VII) foram terceiros a 32.5s com Luís Nunes/João Costa (Mitsubishi Lancer Evo VI) já a 3m02.7s. O top 5 ficou fechado com Nuno Venâncio/Fernando D’Almeida (Mitsubishi Lancer Evo VII) apenas a 0.5s do quarto posto. Paulo Cruz/Hugo Bentes (Mitsubishi Lancer Evo 10) foram sextos na frente dos melhores das duas rodas motrizes, Bruno Neto/Carlos Morgado (BMW Compact) que bateram José M. Gomes/José Martins (Ford Fiesta) por 28.5s.

João Filipe Monteiro/Rui Serra (Mitsubishi Lancer Evolution VII) foram os primeiros líderes, na superespecial, José Paula/José Janela (Citroen C3 Rally2) foram para a frente na PEC2, João Bica venceu a PEC3 e assumiu a liderança chegando ao fim da manhã apenas 0.1s na frente do piloto do C3 Rally2. De tarde, o equilíbrio manteve-se, na PEC5 Bica mantinha a liderança com 1.1s, na PEC6 Bica acrescentou mais 0.9s à diferença colocando-a em 2.0s e no último troço, apesar do triunfo de José Paula na especial, Bica ganhou a prova com 1.5s de avanço. Uma bela disputa duma prova com bons troços.

Classificação

1 João Bica Carlos Santos Mitsubishi Lancer Evo Ix 43:22.0

2 José Paula José Janela Citroen C3 Rally2 +1.5

4 Luís Nunes João Costa Mitsubishi Lancer Evo Vi +3:02.7

5 Nuno Venâncio Fernando D’almeida Mitsubishi Lancer Evo Vii +3:03.2

6 Paulo Cruz Hugo Bentes Mitsubishi Larcer Evo 10 +3:27.5

7 Bruno Neto Carlos Morgado Bmw Compact +3:36.7

8 José M. Gomes José Martins Ford Fiesta +4:05.2

9 Vitor Matias André Simões Gaspar Bmw 316 I (E30) +5:09.1

10 Paulo Anselmo André Silva Bmw 316 I (3c) Compact +5:13.2

11 Telmo Neto Sérgio Simões Bmw 316 (E30) +5:42.9

12 José Viana Martins Pedro Contente Peugeot 208 +6:26.1

13 Vasco Tintim Francisco Ponte Renault Clio Rally 4/5 +6:34.9

14 António Correia Florival Neto Peugeot 208 R2b +7:00.0

15 Paulo Nascimento Vitor Cabrita Peugeot 206 +7:25.5

16 Ricardo Queimado Rodrigo Assunção Opel Corsa A +9:00.4

17 André Guerreiro Rogério Guerreiro Peugeot 206 Gti +10:56.2

18 Luis Reis Pedro Ramos Renault 11 +11:21.4

19 Filipa Tintim Fábio Reis Peugeot 208 +11:49.0

20 Jaime Falcão Beatriz Afonso Mazda 323 +17:52.7

FOTO Mondego Sport