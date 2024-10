Start Norte e Clássicos: Rally de Fafe com 48 equipas inscritas

Fase decisiva dos Campeonatos promete dois dias bastante animados nas classificativas de asfalto da “nova” prova do concelho de Fafe

São 48 as equipas inscritas no Rally de Fafe, sexta prova do Campeonato Start Norte e do Campeonato de Portugal de Clássicos, que este fim de semana (4 e 5 de outubro) vai para a estrada nas classificativas de asfalto fafenses, sucedendo ao antigo “Montelongo”. Com ambos os campeonatos na sua fase crucial em termos de luta pela conquista dos respetivos títulos, a prova organizada pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto reúne todos os ingredientes para ser “quente” a nível competitivo.

Filipe Teixeira (Peugeot 208 VTI) e Rui Borges (Citroen C3 N5) estão empatados, com 72 pontos, no topo da tabela classificativa absoluta do Start Norte e Marco Oliveira (VW Polo N5), o terceiro classificado, soma uma desvantagem de apenas 7 pontos para aquele duo. A três provas do termo da temporada, está tudo por decidir e há um leque alargado de pilotos candidatos à discussão dos primeiros lugares nesta sexta prova da época. De igual modo, nos Clássicos o duelo pelo título está ao rubro, entre José Merceano (Mitsubishi Lancer Evo IV) e Luís Mota (Mitsubishi Lancer Evo V), com o primeiro na frente do Campeonato por uma diferença de 5 pontos. Ambos somam duas vitórias e se Merceano subiu ao lugar mais alto do pódio no Algarve e em Vieira do Minho, Mota fê-lo em Castelo Branco e em Chaves.

Este “novo” Rally de Fafe, bastante compacto e com uma estrutura simples, arranca ao final da tarde de sexta-feira, com uma classificativa noturna bem conhecida, como é Montim, às portas da cidade. No sábado, uma dupla passagem por Várzea/Cova, Lagoa/Gontim e Barragem da Queimadela completará os 60,25 km de classificativas, estando o final do rali, na Praça dos Mártires (Feira Velha), em Fafe, agendado para as 16h25.