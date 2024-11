Start Norte de Ralis, Rali de Murça: dois Rally2 como cabeça de cartaz (c/guia da prova)

Realiza-se no sábado, 16 de novembro, o Rali de Murça, sétima prova do Start Norte de Ralis oitava da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. Com organização do CAMI Motorsport, o percurso conta com 90.6 Km divididos por oito especiais disputadas num só dia.

A prova é pontuável para o Campeonato para o Campeonato Start Norte de Ralis (CStNR) e Campeonato Start 2 RM Norte de Ralis (CStNR). A novidade deste ano é o troféu monomarca Toyota Gazoo Iberian Racing Cup (TGRIC).

Enquadrado na Região Vinhateira do Douro, o público terá oportunidade de ver um bom espetáculo, totalmente disputado em terra, em troços seletivos como é apanágio da zona.

O açoriano Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2) e João Ramos (Toyota GR Yaris Rally2) são dois cabeças de cartaz sendo esta a primeira oportunidade de ver o novo GR Yaris da Toyota Gazoo Racing Portugal a competir em Portugal, em pisos de terra, depois da estreia em asfalto na ilha da Madeira por intermédio de Alexandre Camacho.

No Start Norte de Ralis, Filipe Teixeira (Peugeot 208 R2) lidera a competição com 92 pontos, mais dois que Marco Oliveira (Volkswagen Polo MK6 N5), que soma 90 com Rui Borges (Citroën C3 N5) logo atrás com 89. Nas 2RM, Filipe Teixeira (Peugeot 208 R2) lidera destacado a competição.

Na TGR Iberian Cup, Bruno Bulacia lidera com 134 pontos, mais 24 que Javier Villa (110) com Pep Bassas com 96.

Horário

Sábado, 16 de novembro

10h15 PEC 1 – Salgueiro / Garraia 1

10h55 PEC 2 – Mascanho / Carvas 1

11h25 PEC 3 – Valongo – Murça 1

12h55 PEC 4 – Salgueiro / Garraia 2

13h40 PEC 5 – Mascanho / Carvas 2

15h20 PEC 6 – Salgueiro / Garraia 3

16h00 PEC 7 – Mascanho / Carvas 3

16h30 PEC 8 – Valongo – Murça 2