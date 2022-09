Start Norte de Ralis, Rali de Famalicão: tempo de decisões | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rali de Famalicão, quinta prova do Campeonato Start Norte de Ralis, e que conta também para o Desafio Kumho de Portugal, tendo ainda pelo meio uma Prova Extra.

Na competição principal, o Campeonato Start Norte de Ralis, João andrade lidera o campeonato com 90 pontos fruto de duas vitórias e dois segundos lugares nas primeiras quatro provas da competição, com um avanço de 31 pontos para João Gonçalves, que venceu a primeira prova em Gondomar, foi ao pódio em Santo Tirso e Mesão Frio, mas abandonou no Rali de Montelongo. Terceiro lugar para Adriano Costa, 17 pontos mais atrás, com 42 pontos, fruto de um 2º, 4º e 7º lugares, Joaquim Bernardes e Mário Castro estão empatados no quarto lugar com 34 pontos, isto numa competição em que 35 concorrentes já pontuaram 43 concorrentes. Estão inscritos na prova todos os principais concorrentes da competição, pelo que se espera muita ação nos sete troços da prova.

LISTA DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI

Horário

Sábado, 1 de outubro

PE1 Arnoso 1 9.89 km 14:15

PE2 Calendário 1 9.20 km 15:00

PE3 Arnoso 2 9.89 km 16:15

PE4 Calendário 2 9.20 km 17:10

Assistência Famalicão – 30 Min 17:40

PE5 Calendário 3 9.20 km 18:30

PE6 Esmeriz A 1.75 km 19:50

PE7 Esmeriz B 1.75 km 20:05

MAPAS ONLINE – CLIQUE AQUI