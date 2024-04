Start Centro/Rallye Terras de Auren: Triunfo de António e Ana Cruz Monteiro

A dupla António Cruz Monteiro-Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) venceu a primeira edição do Rallye Terras de Auren, prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, depois de uma luta renhida, e até à última especial com Bruno Pedrosa-Sérgio Simões, que aos comandos de um Honda Civic, chegaram a liderar o evento.

Paulo Carvalheiro, navegado por José Patrício (Porsche 911 GT3 Cup) fecharam os lugares do pódio à geral, numa prova onde a dupla Bruno Pedrosa-Sérgio Simões acabou por levar a melhor entre os inscritos no Campeonato Start Centro de Ralis e Campeonato Start Centro de Ralis 2RM.

Carlos Matos (Skoda Fabia R5) foi o primeiro líder ao vencer a super especial de Ourém, Bruno Pedrosa (Honda Civic EJ9) foi para a frente na segunda especial, deixando Cruz Monteiro a 7.5s na geral.

Com as quatro equipas da frente separadas por apenas 8.3s, foi a vez de Daniel Ferreira (Mitsubishi Carisma GT Evo VI) saltar de quarto para primeiro, ainda que apenas com 1.0s de avanço para Bruno Pedrosa com Cruz Monteiro a 6.1s e Paulo Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) a 6.6s e Fábio Santos (Citroën Saxo VTS) a 6.9s.

Na penúltima especial Cruz Monteiro atacou e ficou apenas a 1.5s do piloto do Civic, passando-o na última especial, triunfando com 4.5s de avanço para Bruno Pedrosa (Honda Civic EJ9)m com Paulo Carvalheiro a terminar no pódio.

No final da prova, António Cruz Monteiro mostrava-se satisfeito com a vitória em Ourém. “É uma vitória muito especial, a nossa primeira vitória enquanto dupla, a primeira vitória da minha irmão. Uma vitória que há muito queríamos para dedicar ao nosso pai. Estou muito feliz com este triunfo num rali muito interessante e disputado até à última”, afirmou.

“A primeira edição do Rallye Terras de Auren foi um sucesso, em muito devido ao comprometimento que conseguimos por parte da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. Claro está que o excelente comportamento do público e o excelente desempenho dos pilotos ajudou. Um evento quase perfeito e a repetir”, explicou o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, Ferdinando Barros.

Recorde-se que o Rallye Terras de Auren foi a segunda ronda do Campeonato Start Centro de Ralis. A competição organizada sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting prossegue agora com o Rali do Alitém, a realizar nos dias 4 e 5 de maio.