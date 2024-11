Start Centro, Rally de Cantanhede: Triunfo dominador de André Cabeças

Foi um triunfo incontestável, com laivos de arrasador de André cabeças na penúltima prova Start Centro de Ralis, com Daniel Ferreira a vencer o campeonato e a Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro, e Tiago Pereira as Duas Rodas Motrizes (2RM).

André Cabeças passeou a seu bel prazer no maior concelho do distrito de Coimbra e localizado no centro de um triângulo geográfico de notória importância económica. Naturalmente que o piloto navegado por Miguel Castro não se poupou a esforços para superar as dificuldades encontradas no Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva, cumprindo com sucesso a sua participação na prova do Clube Automóvel do Centro.

O lisboeta apenas cedeu na incursão pela dupla passagem por Covões – Rota do Leitão para Jorge Santos e Vítor Hugo, com a dupla do Alpine A1 10 a abdicar da prova na penúltima especial – terceira passagem por Olhos de Fervença – Rota da Água – com uma avaria na viatura da marca francesa quando seguia no segundo lugar.

Indiferente a esta anomalia continuou André Cabeças e Miguel Castro que voltaram a ganhar as duas últimas especiais, fechando com chave de ouro o Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva, com o tempo total de 47m25,5s, deixando os segundos classificados, na circunstância Paulo Carvalheiro e Dércio Carvalheiro, a 55,3 segundos.

O piloto da Paulcar está cada vez mais familiarizado com o Porsche 911 GT3 Cup, até porque a competição apoiada pelo Município de Cantanhede “casa” na perfeição com as caraterísticas da viatura alemã de Stuttgart, capital do estado de Baden-Württemberg.

António Cruz Monteiro e Ana Criz Monteiro, em Peugeot 206 T16, terminaram a odisseia cantanhedense na terceira posição, a 1m46,2s dos vencedores. Contudo, a dupla de irmãos proveniente de Leiria nunca baixou os braços e, a espaços, sobretudo na fase inicial do rali, foi deixando um perfume de eficácia com a viatura da marca francesa do “leão” preparada por FilipeSport.

Quem também nunca oscilou foi, sem margem para dúvida, Daniel Ferreira e Tiago Silva. A dupla do Mitsubishi Carisma GT ocupou a quarta posição, a 2m31,3s dos vencedores, mas levou para casa o título do Campeonato Start Centro de Ralis e a vitória da Taça dos Campões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro.

Na quinta posição terminaram Tiago Pereira e Fernando Pereira, em Citroën C2 R2, 2m38,0s – deixando a cidade de Cantanhede com a vitória nas Duas Rodas Motrizes. O leiriense Hélder Cordeiro, navegado por Brimo Pereira, conduziu o BMW M3 E46 ao sexto posto, a 3m55,4s do topo da classificação geral.

Referência obrigatória para a participação da única dupla feminina presente no Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva. Aos comandos de um Peugeot 206 GTI, Daniela Barata, de Góis, navegada por Liliana Costa, encerrou a prova na 19.ª posição, num universo de 22 equipas que chegaram ao fim.

Fotos João Ricardo Branco