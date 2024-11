Start Centro: Rally Cantanhede Marquês Marialva este fim de semana

O Rally Cantanhede Marquês Marialva, prova do Start Centro de Ralis, realiza-se este fim de semana.

Esta manhã realiza-se o Free Practice e de seguida Qualifying, na parte da tarde, duas passagens pelo troço de Murtede e a Super Especial Cantanhede à noite.

No domingo, os troços de Olhos de Fervença e Covões, com tripla passagem.

Depois do cancelamento do Rali de Arganil, o Rali de Cantanhede – Marquês de Marialva 2024 é a penúltima prova do Start Centro de Ralis, para além de ser também a Taça de Campeões Regionais.

Daniel Ferreira (Mitsubishi Carisma GT Evo VI) lidera a competição com 45 pontos, seguido de Hélder Cordeiro (BMW M3 E46) com 31 e João Marcelino (Renault Clio R3 Maxi), com 25, os mesmos que Bruno Pedrosa (Honda Civic EJ9).

Itinerário

Sábado 9/11/2024, 1ª. etapa

Shakedown (Cordinhã – CM 1038) 4.17 km 10:00

Serviço A – Feira de Cantanhede – 15 mins 14:35

PEC1 Murtede 1 – Rota da Vinha e do Vinho 9.91 km 15:08

Reagrupamento Praça Marquês de Marialva 15:38

PEC2 Murtede 2 – Rota da Vinha e do Vinho 9.91 km 16:43

Reagrupamento Praça Marquês de Marialva 17:13

Serviço B – Feira de Cantanhede – 15 mins 19:30

PEC3 Super Especial Cantanhede 2.69 km 19:58

Serviço C – Feira de Cantanhede – 45 mins 20:03

Domingo 10/11/2024, 2ª. Etapa

Serviço D – Feira de Cantanhede – 15 mins 08:35

PEC4 Olhos das Fervença 1 – Rota da Água 8.28 km 09:13

PEC5 Covões 1 – Rota do Leitão 12.65 km 09:56

Serviço E – Feira de Cantanhede – 30 mins 10:36

PEC6 Olhos das Fervença 2 – Rota da Água 8.28 km 11:29

PEC7 Covões 2 – Rota do Leitão 12.65 km 12:12

Reagrupamento Praça Marquês de Marialva 12:52

Serviço F – Feira de Cantanhede – 15 mins 13:57

PEC8 Olhos das Fervença 3 – Rota da Água 8.28 km 14:35

PEC9 Covões 3 – Rota do Leitão 12.65 km 15:18

Serviço G – Feira de Cantanhede – 10 mins 15:58

Final – Praça Marquês de Marialva 16:13