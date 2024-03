Start Centro/Rali Cidade Termal/S. Pedro do Sul: Triunfo de André Cabeças | AutoSport

A evolução com o Ford Fiesta R5 nos pisos de asfalto foi cumprida religiosamente por André Cabeças que, a duas classificativas do final, desalojou o até então líder da competição, Carlos Matos. A regularidade serviu de mote para a primeira vitória à geral de 2024.

O piloto lisboeta não foi às Termas de S. Pedro do Sul na qualidade de turista, nem tão pouco na pele de aquista. Ao invés do habitual tratamento com águas medicinais, André Cabeças, navegado por Bino Santos no Ford Fiesta R5, jorrou champanhe para celebrar a vitória à geral do Rali Cidade Termal – S. Pedro do Sul.

Colocando, numa fase inicial, o foco na adaptação à nova viatura, André Cabeças foi calcorreando quilómetros para alcançar uma posição de relevo, motivado pela pura diversão de andar numa viatura com comportamentos robustos e sem perder o norte.

À sua frente rodava firme Carlos Matos que, ao volante de um Skoda Fabia R5 e navegado por Beatriz Pinto, foi amealhando segundos atrás de segundos no período matinal, para chegar ao parque de assistência com uma vantagem de 36,3 segundos para André Cabeças.

O piloto de S. Pedro do Sul continuava a exercer o domínio na prova caseira e, para trás, ficaram as vitórias nas especiais de Aqua Termas Street Stage, super-especial disputada no sábado à noite, as duas abordagens pelos troços D. Afonso Henriques – Carvalhais e Rainha D. Amélia – Serrazes.

Na terceira posição manteve-se a dupla espanhola Jorge Perez Alonso e Garcia Conde, em Hyundai i20 N5, que também foi ganhando ritmo à medida que a prova foi-se encaminhando para o termo, perante uma multidão cada vez mais entusiasta em torna das bermas da estrada.

E quando parecia ter a vitória nas mãos, a duas especiais do final da prova e quando dispunha de 36,7 segundos de vantagem sobre André Cabeças, o piloto Carlos Matos viu a mecânica traí-lo na segunda passagem pela classificativa de Rainha D. Amélia – Serrazes.

Tratou-se de um episódio que não estava previsto para Carlos Matos e, depois de perder 46,8 segundos para o seu adversário na penúltima classificativa, ficou pelo caminho com o piloto do Ford Fiesta R5 a garantir a vitória na prova de abertura do Campeonato Start Centro, que tem organização do Clube Automóvel de Viseu e promovido pela Promolafões.

Com o abandono de Carlos Matos, o espanhol Jorge Perez Alonso ascendeu ao segundo lugar, com Paulo Carvalheiro e José Patrício, em Porsche 991 GT3 Cup, a completarem o pódio, numa prova em que dos 45 que iniciaram, apenas 27 chegaram ao controlo final.

Quem também fez a festa foram João Marcelino e Valter Cardoso, que lograram o triunfo na prova pontuável para os Campeonatos Start Centro de Ralis e Campeonato Start 2RM Centro de Ralis. Neste capítulo, o piloto do Renault Clio R3 Maxi foi o terceiro comandante, sucedendo a José Loureiro (Toyota Yaris N5), que comandou nas duas primeiras especiais, e a José Manuel Gomes (Honda Civic Type-R), que ocupou a primeira posição nas duas classificativas seguintes, com os dois a integrarem a lista de desistentes. Paulo Ferraz (Mitsubishi Lancer Evo VII) e Hélder Cordeiro (BMW M3) completaram o pódio do respetivo campeonato.

Ainda no que concerne à classificação geral, referência para a sétima posição da dupla Bruno Almeida e Cátia Esteves, em Peugeot 206 RC, o oitavo posto de Rafael Antunes e Nuno Batalha, ao volante de um Kia Picanto, bem como do nono e décimo, respetivamente, Paulo Santos/Rute Santos e Henrique Azenha/Hugo Marques, em Renault Clio RS.

Refira-se, por outro lado, que terminar o Rali Cidade Termal – S. Pedro do Sul foi o principal objetivo da dupla feminina Daniela Barata e Liliana Costa. Aos comandos de um Peugeot 206 GTi, a jovem piloto de Góis “mergulhou” no asfalto da prova do Clube Automóvel de Viseu com a inequívoca vontade de responder cabalmente ao acidente em que foi protagonista no Rali de Cantanhede. O 24.º lugar resume essa intenção e, no final, ficou a sensação de que poderia ter conquistado mais um ou outro lugar na pauta classificativa.

Classificação

1.º André Cabeças/Bino Santos (Ford Fiesta R5), 38m42,8s

2.º Jorge Perez/Unai Conde (Hyundai i20 N5), a 23,9s

3.º Paulo Carvalheiro/José Patrício (Porsche 991 GT3 Cup), a 1m27,3s

4.º João Marcelino/Valter Cardoso (Renault Clio R3 Maxi), a 2m58,0s

5.º Paulo Ferraz/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer VII), a 3m42,6s

6.º Hélder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3), a 4m24,6s

7.º Bruno Almeida/Cátia Esteves (Peugeot 206 RC), a 5m17,2s

8.º Rafael Antunes/Nuno Batalha (Kia Picanto GT), a 6m20,8s

9.º Paulo Santos/Rute Santos (Peugeot 206 GTi 1.6), a 6m36,9s

10.º Henrique Azenha/Hugo Marques (Renault Clio Rally5),a 7m00,2s