Start Centro de Ralis: Gonçalo Henriques venceu Rali Alitém

Paulo Correia-Custódio Fernandes (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram terceiros, perto de Carlos Fernandes, e os melhores das 2RM foram Pedro Silva-Ricardo Moura (Peugeot 208 Rally 4), quarto da geral na frente de Joni Goncalves-Vitor Hugo (Peugeot 208 Rally4) e Ricardo Domingos-Inês Veiga (Renault Clio Rally 4) com o responsável da Domingos Sport, desta feita por dentro, ao invés do seu habitual papel de gestão da equipa.

Gonçalo Henriques-Tiago Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram o Rali Alitém, prova que marcou o encerramento da edição 2024 do Campeonato Start Centro de Ralis e Campeonato Start 2RM Centro de Ralis. A prova em pisos de terra, organizada pela Escuderia de Castelo Branco contou com a presença de alguns nomes sonantes dos nossos ralis, para além do vencedor, Gonçalo Henriques, um nome já bem firme nas nossas competições, também Carlos Fernandes voltou a fazer o gosto ao pé, bem como Victor Calisto, que depois do seu acidente e posterior recuperação, voltou à estrada, o que já faz desde… 1979!

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros