Rui Rijo vence Rallye Casinos do Algarve: Campeão dos campeões regionais | AutoSport

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) venceram o Rallye Casinos do Algarve e são por isso os vencedores da Taça de Campeões Ralis Regionais 2021/Claudino Romeiro, numa competição que terá diversos vencedores dos Grupos, mas a isso já lá vamos.

A ideia da FPAK era que a prova do Clube Automóvel do Algarve servisse como festa de fim ano dos ralis regionais, mas o tiro saiu pela culatra, pois foram poucos os concorrentes que, fora dos (naturalmente) Campeonato de Ralis Sul que decidiram marcar presença no Algarve.

A ideia, na teoria é excelente, mas na prática, não resultou. Quem não tem culpa da ‘falta de comparência’ alheia são as equipas que marcaram presença na prova, e por isso Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) são os vencedores da Taça de Campeões Ralis Regionais 2021/Claudino Romeiro e do Grupo P3-7.

Segundo lugar para João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX), que depois de terem tido problemas de caixa de velocidades no primeiro dia de prova, caindo muitas posições na classificação geral, recuperaram de oitavo para a segunda posição da geral, sendo por isso os vencedores do Grupo X3-14.

Terceiro lugar para Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI) que estiveram durante metade da prova envolvidos numa grande luta pelo segundo lugar, que foi seu na PE3 e PE5, perdendo depois para João Bica. Foram segundos na X3-14.

Quarto posto para Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V). Chegaram a ser segundos da geral na PE4, mas caíram para o quarto lugar na PE5, donde já não mais saíram até ao fim da prova. Foram segundos do Grupo P3-7.

Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 VTi) foram quintos da geral, os melhores das duas rodas motrizes, venceram por isso o Grupo P1-2, isto depois duma boa luta com Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTi), sextos da geral, pertencentes ao mesmo Grupo, tendo ficado separados por 11.1s.

Sétimo lugar para Viana Martins/Vitor Viegas (Renault Clio III RS), que venceram o Grupo X2-10 com grande avanço face aos segundos classificados, João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic LSi), que foram nonos da geral.

Décimo lugar para Rui Santos/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15), que ficou classificado na frente de Filipe Silva/Ricardo Martins (Citroën Saxo VTS), que triunfaram no Grupo X1-9, destacados na frente de Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroen Saxo Cup), que foram 12º da geral.

Luís Nascimento e Leonildo Madeira (Opel Corsa A) foram 15º da geral e venceram o Grupo X1-8.

Nos RGT, Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) precisavam de muito pouco para assegurar o título da sua categoria, e se inicialmente a luta foi equilibrada com Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup), na PE4 a dupla do Porsche amarelo teve problemas, perdeu mais de um minuto acabando por abandonar, deixando Pascoal sozinho em prova. O piloto de Baião assegurou no Algarve o título de Campeão de Portugal de R-GT.

Nos Clássicos, Nuno Carreira/Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI) já tinham assegurado o título em Viana do Castelo, e depois de dominarem até meio da prova, desitiram quando já tinham mais de dois minutos de avanço para Luis Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer evo VI), que com isso triunfaram na prova.

Victor Calisto/Márcio Calisto (Ford Escort RS 2000 MKI) foram segundos e naturalmente campeões da classe.

Mais info assim que possível.