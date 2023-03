Rui Madeira: “No Algarve queremos estar na luta pelo triunfo nos Promo” | AutoSport

Depois do triunfo nas Camélias, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva rumam a sul, iniciando a sua campanha no Campeonato Promo de Ralis 2023 no Rallye Casinos do Algarve. Aos comandos do Mitsubishi Space Star preparado pela M-PRO, a dupla quer estar entre os protagonistas da luta pela vitória.

A presença no Algarve corresponderá à estreia no Promo 2023, tendo Rui Madeira previsto a participação em mais algumas provas do campeonato, embora sem “estar definido o programa. Tudo indica que, depois do Algarve, estaremos no Rali Terras D’Aboboreira e, mais tarde, decidiremos que outras provas do Campeonato poderemos vir a fazer”.

Ciente do seu palmarés e do seu espírito competitivo, o piloto de Almada não tem hesitações quanto aos objetivos traçados para o rali algarvio: “Quanto competimos, é sempre para lutar pela vitória. Temos perfeita noção de que vamos enfrentar concorrência muito forte, com imensa experiência no campeonato e integrados em equipas de grande nível. Isso só nos motiva mais para dar o máximo ao longo de todo o rali, treinando-o bem, tirando boas notas e estabelecendo um ritmo desde início que nos coloque entre os melhores. Fizemos uma boa preparação da prova e queremos dar tudo para vencer!”.

A meio da semana que agora se aproxima do fecho, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva protagonizaram uma intensa sessão de testes, levando o Mitsubishi Space Star até Fafe. Nos conhecidos pisos de terra da “Catedral dos Ralis”, a dupla “mundialista” aproveitou para “trabalhar com a M-Pro intensamente as afinações do carro para terra. No Algarve, será a primeira vez que vamos correr com o Mitsubishi neste tipo de pisos e, até pela sua pouca utilização no passado em terra, existe um trabalho profundo a fazer para que se possa extrair todo o grande potencial do Space Star. Foi um dia muito intenso, mas

também muito bem sucedido. Recolhemos muita informação, conseguimos que o carro evoluísse e ficamos seguros de que estamos no caminho certo”.

Rui Madeira não esconde ainda “o entusiasmo que eu e o Nuno sentimos por ir desfrutar dos troços que fizeram parte do Rali de Portugal. São tão elogiados, pela sua rapidez e particularidade de piso, que não vemos hora de começar a prova. Temos noção de que será uma novidade total para nós, mas também para a esmagadora maioria dos nossos adversários, tornando-se assim mais um fator extra de imprevisibilidade quanto aos andamentos. Ainda iremos fazer um pequeno teste no Algarve, antes da prova, para poder melhorar o setup do carro e adaptá-lo de forma mais eficaz à tipologia de piso da prova. Tem tudo para ser um grande rali!”.

A parte competitiva do Rallye Casinos do Algarve começa na sexta-feira, 30 de Março com a Super Especial noturna de Lagos. No sábado, o plantel de 60 unidades rumará a Silves, onde os concorrentes irão disputar 8 classificativas, com uma visita entre rondas ao parque de assistência em Lagoa. A prova encerra com a City Stage de Portimão, com a cerimónia de pódio a ter lugar em frente no Hotel Algarve Casino. No total, serão disputados cerca de 198 quilómetros contra o cronómetro.