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Rúben Rodrigues vence Rali Serra da Cabreira, Lancia estreia‑se no pódio com CPR no horizonte

Por a 28 Março 2026 16:07

Toyota de Rodrigues/Raimundo impõe‑se, Fontes estreia Lancia com segundo lugar

Rúben Rodrigues e Rui Raimundo, em Toyota GR Yaris Rally2, venceram o Rali Serra da Cabreira, primeira prova do Campeonato Norte de Ralis, numa edição marcada pela estreia em Portugal do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e por um pelotão fortemente preenchido por viaturas da classe Rally2.

Fontes e Inês Ponte colocaram o novo Lancia no segundo lugar, a 12,8 segundos dos vencedores, numa prova que teve nos lituanos Deividas Gesevicius/E. Kvederis (Skoda Fabia RS Rally2) os grandes dominadores até ao despiste logo no primeiro troço do segundo dia.

Depois de um primeiro dia em que Gesevicius e Kvederis controlaram o rali e terminaram a etapa inicial com vantagem confortável sobre Rodrigues/Raimundo, o equilíbrio virou logo na abertura de sábado, quando o Skoda Fabia RS Rally2 saiu de estrada e abandonou, deixando a luta pela vitória entregue às principais duplas portuguesas. A partir daí, o Toyota da Auto Açoreana Racing, preparado pela ARC Sport, assumiu o comando até final, confirmando o Serra da Cabreira como um teste bem‑sucedido para o programa de Rodrigues no Campeonato de Portugal de Ralis.

No lado da Lancia, o segundo lugar de Fontes/Ponte, a pouco menos de 13 segundos, validou a opção da Sports&You de estrear o Ypsilon Rally2 HF Integrale em pisos de terra minhotos antes da entrada no CPR. O bicampeão nacional tinha assumido à partida que o objetivo passava por “começar a avaliar o potencial do novo Ypsilon” e trabalhar a adaptação da dupla ao carro em condições reais; o resultado confirma um primeiro contacto competitivo sólido, num rali onde a referência inicial tinha sido precisamente o ritmo do Skoda lituano.

Rally2 em força e quilómetros “de ouro” antes do CPR

O pódio ficou completo com Diogo Marujo e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que chegam a este resultado na sequência do triunfo em Vila Velha de Ródão no Portugal Rally Series e voltam a assinar uma exibição consistente. A dupla travou um duelo direto com Henrique Moniz/Tiago Silva (Skoda Fabia Rally2 evo): começaram o rali em quinto, subiram a quarto no final do primeiro dia, foram depois superados por Marujo, mas conservaram o quarto posto graças ao abandono de Gesevicius.

Guilherme Meireles e Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 evo) encerraram o top 5 na estreia em Rally2, terminando a 21,2 segundos de Moniz. Para a dupla, que tem em perspetiva a presença em (quase) todas as provas do CPR 2026, o Serra da Cabreira foi assumido como rali de adaptação, com os quilómetros acumulados a serem considerados “ouro” para o que aí vem. Tiago Silva/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5) foram sextos, já longe do grupo da frente, imediatamente antes dos vencedores das duas rodas motrizes, Hélder Miranda/Diana Rodrigues (Peugeot 208 Rally4).

Promo, duas rodas motrizes e clássicos também em destaque

Nos Promo, a vitória sorriu a Victor Ribeiro e António Campos (Citroën DS3 R5), que bateram Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Skoda Fabia R5) por 37,4 segundos, com Nelson Trindade/Raquel Graça (Skoda Fabia R5) a fechar o pódio – classificação que coincidiu com o top 3 do próprio Campeonato Norte de Ralis. Já nos Promo 2 Rodas Motrizes, Rui Guedes/Gonçalo Carvalho (BMW E30) impuseram‑se, deixando Henrique Silva/Fábio Ribeiro (Renault Clio Rally4/5) a 1m13,4s e Diogo Vieira/Maria Gouveia (Citroën Saxo Cup) a quase mais um minuto.

No Campeonato Norte Duas Rodas Motrizes, o triunfo coube a Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Ford Fiesta R200), que bateram Mário Castro/Ricardo Cunha (Renault Clio 4 RS) por 1m15,2s, com Guedes/Carvalho (BMW E30) a somarem um terceiro lugar que juntam ao sucesso nos Promo 2RM. A Taça de Clássicos foi ganha por Luís Moniz/Pedro Correia (Toyota Corolla Coupé GT), enquanto Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia R5), que rodavam em sexto à geral, abandonaram na PEC3 e ficaram fora da luta pelos lugares cimeiros.

A menos de um mês do arranque do Campeonato de Portugal de Ralis, o Serra da Cabreira cumpriu assim o papel de ensaio geral: confirmou o Toyota de Rúben Rodrigues como candidato em forma, mostrou um Lancia Ypsilon Rally2 desde já competitivo e deu ritmo de competição a várias equipas Rally2 e 2RM que vão agora transitar para o palco principal do CPR 2026.

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