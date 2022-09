Ricardo Teodósio deu espetáculo no Rali de Albufeira | AutoSport

Os pilotos do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio e José Teixeira foram as grandes ‘estrelas’ do Rali Município de Albufeira, com uma exibição fantástica aos comandos do Hyundai i20 N Rally2 que habitualmente tripulam no Campeonato de Portugal de Ralis.

Esta presença teve como principal objetivo levar a emoção do Hyundai i20 N Rally2 à região algarvia, bem como, e a nível competitivo, preparar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali do Vidreiro.

Ricardo Teodósio alinhou na Prova Extra desta jornada do Campeonato Start Sul de Ralis e Troféu de Ralis Regional Sul, com 61,43 quilómetros ao cronómetro repartidos por 9 classificativas, onde o Hyundai i20 N Rally 2 dominou todas as classificativas, embora aqui o resultado seja o que menos importa, mas sim o muito espetáculo dado ao público algarvio:

“Foi um belo treino, em termos de competição para o Rali do Vidreiro, que será a última prova da época, mas, acima de tudo, uma forma de agradecer aos nossos patrocinadores locais e às pessoas que nos apoiam. Gostei muito desta jornada e todos ficaram impressionados com o Hyundai i20 N Rally2. Grande parte daquele público nunca tinha visto o Hyundai ao vivo e em ação durante um rali”, disse Ricardo Teodósio.