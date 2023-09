Ricardo Filipe venceu o Rally Município de Albufeira | AutoSport

Ricardo Filipe e Miguel Luz impuseram este domingo o Ford Fiesta R5 na edição 2023 do Rally Município de Albufeira. O piloto algarvio conquistou a segunda vitória absoluta da sua carreira desportiva, depois de um rali em que foi paulatinamente aumentando o ritmo, até assumir a liderança que não mais largou.

Ricardo Filipe começou da melhor forma, vencendo a Super Especial noturna de abertura. Realizada no sábado. Depois, no arranque do longo e derradeiro dia de competição, o piloto algarvio optou por “entrar com algumas cautelas, para ver como estava o piso e reconheço que fomos demasiado conservadores no andamento”, terminando a primeira passagem pelas três classificativas do programa, entre os três primeiros, mesmo tendo sofrido uma penalização de 10 segundos.

A tarde de domingo incluía mais duas passagens pelos três troços e Ricardo Filipe aumentou o ritmo, chegando à liderança do rali após a 7ª PEC, que venceu. Voltou a triunfar na especial seguinte e, a duas do fim, começou a gerir o avanço, até concluir a prova com uma vitória que lhe assentou de forma justa.

“Estou muito satisfeito com a nossa vitória. Foi um rali muito giro, andei depressa e bem e só foi pena algumas zonas estarem demasiado sujas, impedindo-nos de andar ainda mais rápido, pois encaramos esta prova sempre cientes de que não iríamos correr demasiados riscos. Por isso mesmo, de manhã fomos cautelosos, mas quando foi necessário, atacamos um pouco e ganhamos logo vantagem. Depois, foi só gerir até ao final e assegurar uma vitória que nos deixa muito felizes”, afirmou no final.

Ricardo Filipe destaca “o carro espetacular que, uma vez mais, a Racing 4 You me colocou nas mãos, dando segurança para continuar este trabalho de evolução. Quero dar aos parabéns ao Miguel Luz, que esteve muito bem a navegar durante a prova. O Rali foi um excelente teste para os desafios que estão pela frente”.

A próxima prova do programa do piloto do Algarve será o Rali Vidreiro, que será disputada nos dias 13 e 14 de outubro.