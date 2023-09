Ricardo Filipe de Ford Fiesta R5 no Rally Município de Albufeira | AutoSport

O piloto algarvio que defende as cores da marca Olha o Cogumelo estará entre os cabeças de cartaz da edição 2023 do Rally Município de Albufeira. Competir “em casa”, dar espetáculo para o público algarvio e continuar a evolução serão os alvos, sem enjeitar estar entre os pretendentes ao triunfo à geral.

Ricardo Filipe vai alinhar no Rally Município de Albufeira com o seu habitual Ford Fiesta R5 preparado pela Racing 4 You. A grande novidade prende-se com o novo inquilino da ‘baquet” do lado direito:

“Nesta presença em Albufeira, temos uma novidade. Vou ter ao meu lado um ‘sobrinho’ que levei um dia para ir ver um rali e, que é atualmente, um grande navegador: Miguel Luz. Tenho a certeza de que nos vamos divertir muito e rapidamente nos entrosar, para podermos desfrutar da prova, sem deixar de andar rápido”.

Integrante habitual do pelotão do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Filipe apresenta-se em Albufeira sem qualquer pressão quanto a pontos, estando ainda fora de qualquer discussão quanto a campeonatos, pois tripula um carro que não pode pontuar, seja para o Promo Sul, seja para o Start Sul de Ralis.

“Vamos abordar o rali como mais um teste e tirar o máximo partido do Fiesta. Obviamente, queremos ter um bom resultado e, se possível, estar na luta pela vitória ou, pelo menos, dos lugares cimeiros de pódio da geral. Mas, não sentimos qualquer responsabilidade ou pressão. Queremos dar espetáculo e alegrar a moldura humana que compareça, quer na Super Especial noturna, quer nos troços do segundo dia de competição. Sinto-me sempre muito feliz por correr no Algarve!”

Organizado pelo Clube Automóvel do Sul, o Rally Município de Albufeira vai na sua sexta edição e realiza-se sábado e domingo, 9 e 10 de setembro. No dia 9, há a Super Especial de abertura, disputada na Avenida dos Descobrimentos, com início às 21h00. No segundo dia, a competição arranca às 08h30, com triplas passagens por três classificativas: Guia, Ferreiras e Paderne. A entrega de prémios será em frente aos Paços do Concelho.