Rallye Constálica Viseu Dão Lafões: 1ºtriunfo de Hugo Lopes com o Hyundai i20 N Rally2 e à geral

Mais tarde ou mais cedo iria acontecer, e quis o destino que fosse ainda em 2025: a dupla Hugo Lopes-Magda Oliveira venceu o Rali Constálica Viseu Dão Lafões aos comandos do Hyundai i20 N Rally2. Este foi o primeiro triunfo do piloto num RC2 e também num rali à geral, após muitos sucessos na classe das duas rodas motrizes.

Apesar de alguma concorrência bem equipada, Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) dominaram por completo a prova, vencendo oito dos 11 troços. Não venceram mais devido a uma má escolha de pneus, pois utilizaram borrachas para piso seco numa altura em que choveu fortemente.

A dupla terminou a prova com 1m21,2s de avanço para Lucas Simões-Gonçalo Cunha (Skoda Fabia Rally2 Evo), com Carlos Matos-Ricardo Faria (Skoda Fabia R5) a fechar o pódio. Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) abandonaram na oitava especial quando eram confortáveis terceiros classificados e lutavam pelo segundo lugar. Adruzilo Lopes-Vítor Hugo (Mitsubishi Lancer Evo X) eram sextos e lideravam a prova reservada aos Promo, numa boa luta com Miguel Carvalho-António Reis (Hyundai i20 N5), mas a dupla do Mitsubishi teve problemas com a embraiagem e atrasou-se, terminando na segunda posição. André Cabeças-Miguel Castro (Citroën C3 Rally2) terminaram em quinto, depois de algumas dificuldades de adaptação ao novo carro, especialmente à chuva, concluindo a prova a 2m40s da frente.

Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram terceiros na categoria Promo, a 27,5s de Adruzilo Lopes.

Nos Promo 2WD, Bruno Pedrosa-Sérgio Simões (Honda Civic) venceram com grande avanço sobre André Pereira-Filipa Pereira (Citroën AX).

Miguel Carvalho-António Reis (Hyundai i20 N5) venceram também a prova reservada ao Campeonato Centro de Ralis, com mais de um minuto de vantagem sobre Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX), após António Cruz Monteiro-Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) terem abandonado devido a acidente.

No Clio Trophy Portugal, o triunfo foi mais uma vez para João Rodrigues-Bruno Carvalho (Renault Clio Rally4/5), que venceram também o Regional Centro 2RM. Na prova dos Clio, deixaram Tiago Pereira-Fernando Pereira (Renault Clio Rally5) a 56,9s, com Luís Caetano-David Monteiro (Renault Clio Rally5) a fechar o pódio. Pedro Pereira-Helena Maia (Renault Clio Rally5) abandonaram na penúltima especial depois de terem perdido muito tempo na PEC 9. Nos Clio terminaram ainda Carlos Marreiros-Ricardo Barreto (Renault Clio Rally5) e Henrique Azenha-Hugo Marques (Renault Clio Rally5), depois de Filipa Tintim-Mariana Tintim (Renault Clio Rally5) também terem desistido na PEC 9 devido a despiste.

Da estreia de Francisco Fontes, filho de José Pedro Fontes, nos ralis, ao volante do Lancia Ypsilon HF Rally6, será abordada noutra ocasião.

