Rallye Casinos do Algarve/TCRR, PE7: Rui Rijo perto do triunfo, despiste ‘muda’ liderança nos Clássicos | AutoSport

Depois de ter chegado ao final da PE5, a primeira passagem por Monchique, com um avanço de 32.0s para os segundos classificados, neste Rallye Casinos do Algarve/Taça de Campeões Ralis Regionais 2021, Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR), líderes também do Grupo P3-7, passaram a controlar o avanço para os segundos classificados, que durante a prova já foram Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI), Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V) e no final da PE7, João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX), que depois dos problemas que tiveram com a caixa de velocidades, recuperaram, e a um troço do final da prova são segundos a 13.9s, liderando o Grupo X3-14.

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) têm a prova controlada, pois faltam somente os 2.20 Km da super especial de Portimão.

Terceiro lugar para Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI), que estão somente a 1.9s do segundo lugar, pelo que algo pode mudar aqui. Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V) são quartos a 14.0s do terceiro lugar na frente de Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 VTi), que lideram as duas rodas motrizes e o grupo P1-2, 19.2s na frente de Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTi), segundos do mesmo grupo.

Viana Martins/Vitor Viegas (Renault Clio III RS) são sétimos e lideram o Grupo X2-10, com Paulo Anselmo/Pedro Dias da Silva (BMW 316I Compact) em oitavo e na frente do Grupo X2-11.

João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic LSi) são nonos e os segundos do Grupo X2-10, com Rui Santos/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) a fecharem o top 10, no segundo lugar do Grupo X3-14.

Nos RGT, Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) está agora sozinho em prova já que Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) ficaram pelo caminho devido a avaria no Porsche.

Nos Clássicos, os líderes isolados, Nuno Carreira/Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI), sairam de estrada e deixaram o comando a Luis Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer evo VI) com Victor Calisto/Márcio Calisto (Ford Escort RS 2000 MKI) em segundo.

Foto: JPA Viana