Rallye Casinos do Algarve/TCRR, PE4: João Bica vence, Rui Rijo mais líder | AutoSport

Pela primeira vez neste Rallye Casinos do Algarve/Taça de Campeões Ralis Regionais 2021, não foram Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) a vencer uma especial, mas sim João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX), que desta forma deram um salto do sétimo para o quarto lugar da geral, e já estão de novo na luta pelo segundo lugar. Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V) eram quartos, passaram para o segundo lugar, agora 27.3s atrás de Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR), que curiosamente é ainda mais líder. Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 VTi) caíram para o quinto posto, mas lideram as duas rodas motrizes.

Paulo Anselmo/Pedro Dias da Silva (BMW 316I Compact) são agora os novos oitavos classificados por troca com

Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTi).

Nos RGT, Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) dilatou imenso o seu avanço para Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup), que neste troço perdeu mais de um minuto.

Nos Clássicos, Nuno Carreira/Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI) aumentaram muito o seu avanço para Luis Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer evo VI), com Victor Calisto/Márcio Calisto (Ford Escort RS 2000 MKI) a perder também muito tempo.

