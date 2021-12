Rallye Casinos do Algarve/TCRR, PE3: Rui Rijo soma e segue | AutoSport

Realizados que estão três troços do Rallye Casinos do Algarve/Taça de Campeões Ralis Regionais 2021/Claudino Romeiro, Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) somam e seguem depois de triunfarem nos três troços da Taça. Com isso, acumularam um avanço de 20.0s para Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI), com Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 VTi) no terceiro lugar como os melhores das duas rodas motrizes. De referir que, três equipas no pódio, três líderes das respetivas classes, respetivamente, P3-7, X3-14 e P1-2.

Quarto posto para Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evolution V), a 0.3s do terceiro lugar, com José M. Gomes/Bruno Pedrosa (Renault Clio R3), 6.6s mais atrás.

Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTi) aproveitaram a super especial de Lagos para passar na classificação geral João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Viana Martins/Vitor Viegas (Renault Clio III RS), classificados logo a seguir.

A fechar o top 10, Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroen Saxo Cup) e Paulo Anselmo/Pedro Dias da Silva (BMW 316I Compact).

Nos RGT, Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) asseguraram um avanço de 17.9s para Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup). Se o rali tivesse uma classificação geral, seriam 11º e 15º da tabela.

Nos Clássicos, Nuno Carreira/Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI) lideram com grande avanço para Luis Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer evo VI) Com Victor Calisto/Márcio Calisto (Ford Escort RS 2000 MKI) em terceiro. De referir que, se houvesse uma classificação geral, Nuno Carreira/Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI) seriam terceiros classificados, 0.2s na frente de Paulo Correia.

O rali prossegue hoje com mais cinco classificativas.

Tempos Online – CLIQUE AQUI