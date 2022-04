Rally Resende Douro Verde adiado | AutoSport

O que se temia aconteceu. O AutoSport sabe que o Rally Resende Douro Verde foi adiado para data a designar, o que sucede na sequência do ‘boicote’, fruto das críticas de um conjunto de pilotos do Campeonato Start de Ralis Centro, que apesar de se terem inscrito, ameaçaram não participar na prova.

Pelos vistos, o Targa Clube teve de lidar com diversas ‘desistências’, vendo-se na contingência de ter que adiar a prova. Mais informação quando possível.