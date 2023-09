Rally Município de Albufeira: Fernando Teotónio (Promo Sul) e José Viana Martins (Start Sul) foram os vencedores | AutoSport

Ricardo Filipe e Miguel Luz venceram à geral o Rally Município de Albufeira, mas nas provas que contam para os campeonatos nacionais, Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Evo IX) venceram no Promo Sul e José Viana Martins/Pedro Contente (Peugeot 208) triunfaram no Start Sul.

No Promo Sul, Teotónio terminou com um avanço de 24.4s para Rui Rijo/Rui Serra (Mitsubishi Evo VIII MR), com Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro a 1m22.0s.

No Start Sul, José Viana Martins bateu Tiago Moleiro/Tiago Lopes (Citroën Saxo) por 1m11.9s com Vasco Tintim/Bruno Alambre (Peugeot 208) no lugar mais baixo do pódio.

Nos Promo, Márcio Marreiros Jr. (Mitsubishi Lancer evo IX) foi o primeiro líder, mas Rui Rijo (Mitsubishi Evo VIII MR) assumiu a liderança logo a seguir com 3.3s de avanço para o jovem Marreiros.

Na especial seguinte foi a vez de Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer Evo IX) ir para a frente, depois de um tempo-canhão, deixando Rui Rijo a 5.3s, com Márcio Marreiros a atrasar-se. A margem entre os dois primeiros estabilizou nos nove segundos, mas no início da tarde, Teotónio desferiu um ataque que colocou a diferença em 14.4s, margem essa que foi consolidando na última secção da prova.

Nos Start, Diogo Mil Homens (Toyota Starlet) começou por liderar, foi estendendo o seu avanço e quando já tinha 1m38.2s de avanço para José Viana Martins, desistiu, deixando o comando ao piloto do Peugeot, que passou a ter 13.7s de avanço para Tiago Moleiro (Citroën), margem essa que cresceu até à derradeira especial quase não existindo mais mudanças de posição no top 10 da prova até ao fim do rali.

À geral, Ricardo Filipe/Miguel Luz (Ford Fiesta R5) tiveram grande oposição na fase inicial da prova, chegando a cair para o quarto lugar, a 14.0s do líder, João rodrigues (Peugeot 106 1.6) mas o piloto do Ford Fiesta R5 foi recuperando e regressou ao comando na PE7, de onde já não voltou a sair vencendo a prova com 3.7s face a Fernando Teotónio que deu mesmo muito que fazer ao piloto algarvio.