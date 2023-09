Rally Montelongo: Triunfos de António Neto (Start Norte) Jorge Carvalho (Promo Norte) | AutoSport

As duplas António Neto/Francisco Martins (Peugeot 208 R2), no Start Norte, e Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), no Promo Norte, sagraram-se, este sábado, em Fafe, os primeiros vencedores do Rally Montelongo, prova também pontuável no Campeonato de Portugal de Clássicos, sendo ainda candidata a integrar o calendário do Campeonato da Europa de Ralis Históricos FIA em 2024.

O espanhol Pablo Figueiroa (Talbot Sunbeam Lotus) lidera a prova reservada aos clássicos, enquanto Rafael Cunha (Peugeot 206 GTi) ocupa a primeira posição na prova extra.

No primeiro dia de competição, com seis classificativas – uma dupla passagem por Vila Pouca, Aboim/Gontim e Monte, somando 61, 90 quilómetros –foi emocionante a discussão da vitória tanto no campeonato Promo Norte como no Start Norte, com a incerteza a manter-se até às duas últimas “especiais”. Entre os Promo, Jorge Carvalho, depois do domínio inicial de Marco Oliveira (VW Polo), forçado a desistir por avaria, e do bom desempenho de Parcídio Summavielle (Renault Clio RS), que na sequência do toque numa pedra no segundo troço também abandonou, soube esperar pelo momento certo para garantir um triunfo que lhe permite reforçar a sua liderança do campeonato. No Start, António Neto foi o grande “senhor”, batendo o mesmo Jorge Carvalho, no final de um duelo empolgante entre os pilotos dos Peugeot 208 R2, por uma margem de apenas 2.1 segundos, deixando Tiago Caetano (Peugeot 206 RC) – que aproveitou os problemas de Filipe Teixeira (Citroen Saxo Cup) e de Celso Moura (Peugeot 205 Rallye) na última especial para ascender à terceira posição – a quase um minuto.

Na primeira etapa do rali de Clássicos, o galego Pablo Figueiroa destacou-se, com o Talbot Sunbeam Lotus, dos dois primeiros classificados do campeonato português, José Merceano e Nuno Mateus, ambos com os Mitsubishi Lancer. Depois do domínio inicial de Mateus, Merceano terminou o dia com uma vantagem de 7 segundos.As últimas sete classificativas de domingo prometem…

Por fim, na prova extra, que também terminará apenas este domingo, tudo se decidiu na última classificativa, quando o líder Manuel Pereira (Peugeot 208 Rally4) se despistou e Celso Moura (Peugeot 205 Rallye) e Filipe Teixeira (Citroen Saxo Cup) perderam bastante tempo, abrindo caminho à ascensão de Rafael Cunha (Peugeot 206 GTi), que vai partir para o último dia de prova com mais deminuto e meio de vantagem face ao segundo classificado.

Este domingo, com início às 09h15, haverá mais sete troços cronometrados (68,34 km), repartidos entre Montim 1 e 2 (6,88 km), Várzea Cova 1 e 2 (11,06 km) e Queimadela/Travassós 1, 2 e 3 (10,82 km), com final às 15h10, no centro de Fafe.

CLASSIFICAÇÕES (Oficiosas)

Campeonato de Portugal de Clássicos (Após PEC 6):

1º, Pablo Figueiroa/Ezequiel Simões (Talbot Sunbeam Lotus), 40.15.7

2º, José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Lancer Evo IV), a 1.03.1

3º, Nuno Mateus/Francisca Mateus (Mitsubishi Lancer Evo VI), a 1.10.0

4º, Rui Salgado/Luís Godinho (Peugeot 306 GTi), a 1.52.3

5º, Filipe Madureira/Bernardo Gusmão (Ford Sierra Cosworth), a 2.32.5

6º, César Freitas/António Pereira (Ford Escort MK1), a 3.27.6

7º, Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo V), a 3.44.1

8º, Cipriano Antunes/Nuno Batalha (Audi Quattro), a 6.57.7

9º, Vítor Sousa/Jorge Carvalho (Peugeot 205 Rallye), a 8.51.0

10º, Cristina Silva/Sofia Mouta (Nissan Micra 1.3S), a 9.22.4

Prova-Extra (Após PEC 6):

1º, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi), 41.30.7

2º, Filipe Teixeira/António Campos (Citroen Saxo Cup), a 1.33.7

3º, Celso Moura/Carlos Nunes (Peugeot 205 Rallye), a 1.42.4

4º, Rui Cunha/João Moreira (Citroen Saxo), a 5.49.0

5º, Daniel Silva/Emanuel Pereira (Fiat Grand Punto 1.4 Abarth), a 24.03.0

Promo Norte (Final):

1º, Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), 40.16.4

2º, Rui Borges/Luís Ribeiro (Citroen C3 N5), a 27.2

3º, Tiago Caetano/Luís Boiça (Peugeot 206 RC), a 57.5

4º, Francisco Costa/Rui Araújo (Citroen Saxo Kit Car), a 1.10.4

5º, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi), a 1.14.3

Start Norte (Final):

1º, António Neto/Francisco Martins (Peugeot 208 R2), 40.14.3

2º, Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), a 2.1

3º, Tiago Caetano/Luís Boiça (Peugeot 206 RC), a 59.6

4º, Francisco Costa/Rui Araújo (Citroen Saxo Kit Car), a 1.12.5

5º, Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi), a 1.16.4

PROGRAMA

DOMINGO (10 setembro)

Partida (Praça Mártires do Fascismo) 09h15

PEC 7 – Montim 1 (6,88 km) 09h58

PEC 8 – Várzea Cova 1 (11,06 km) 10h26

PEC 9 – Queimadela/Travassós 1 (10,82 km) 11h00

Assistência (Praça das Comunidades) 11h50/12h20

PEC 10 – Queimadela/Travassós 2 12h51

PEC 11 – Montim 2 13h34

PEC 12 – Várzea Cova 2 14h02

PEC 13 – Queimadela/Travassós 3 14h37

Parque Fechado (Praça Mártires do Fascismo) 15h10