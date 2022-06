Rally Montelongo Carlos Vieira com uma lista de 57 inscritos | AutoSport

O Rally Montelongo Carlos Vieira, do Campeonato de Portugal de Clássicos (CPCR) e do Campeonato Start Norte de Ralis, que vai para a estrada este sábado e domingo próximos (25 e 26 de junho), em classificativas de asfalto do concelho de Fafe e é prova candidata a integrar em 2023 o calendário do FIA European Historic Rally Championship, regista um total de 57 equipas inscritas.

A competição organizada pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto Inclui ainda uma prova extra que acompanha a do CPCR, sendo que a do Start Norte decorre apenas no dia de sábado, com duas passagens pelos troços de Vila Pouca (9,71 km), Aboim/Gontim (9,01 km) e Monte (12,05 km).

A dupla Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Evo VI), que lidera, a nível absoluto, o CPCR, surge à cabeça dos inscritos (7) daquele campeonato, sendo dois os pilotos que apostam na prova extra: Paulo Antunes/Alberto Oliveira (Skoda Fabia R5) e André Oliveira/António Freitas (Peugeot 208 Rally4. De salientar que 17 das 48 equipas inscritas no Start Norte se propõem disputar a totalidade do rali (13 classificativas).

No domingo, a 2ª etapa deste Rally Montelongo Carlos Vieira, que presta homenagem ao piloto local que se sagrou campeão nacional de ralis em 2017, inclui duas passagens pelos troços de Montim (6,92 km) e Várzea Cova (11,01 km) e três pelo de Queimadela/Travassós (10,88 km), estando o final previsto para as 15h10, no Parque da Feira Velha, em Fafe.

Colocar o Rally Montelongo, já em 2023, no calendário do Europeu de Clássicos (FIA European Historic Rally Championship) é uma velha ambição tanto da autarquia de Fafe como do Demoporto, atendendo às condições únicas disponibilizadas pelo concelho, em cuja área geográfica se localizam, integralmente, as classificativas de asfalto que integram a estrutura da prova.