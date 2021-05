Rally Montelongo 2021 não se realiza | AutoSport

A Câmara Municipal de Fafe emanou uma comunicação em que anuncia o cancelamento do Rali de Montelongo 2021: “Atendendo a que o Município de Fafe se viu na contingência de apenas realizar os eventos de natureza cultural, artística e desportiva com iniciativas simbólicas e restritivas, por motivos de força maior relacionados com o momento que atravessamos, determinou-se a não realização da edição 2021 do Rally Montelongo, prevista para o mês de junho, ponderando manter, por enquanto, apenas a realização de eventos internacionais.

Esperamos que, resolvida a questão sanitária, no próximo ano possamos retomar em pleno a normalidade em termos de organização de eventos”, lê-se na comunicação. A prova contava para o Campeonato Norte de Ralis.