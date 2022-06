Rally Lisboa: Rui Rijo vence Desafio Kumho e lidera TRRS | AutoSport

O piloto da PoolShop Algarve foi até à zona da capital conquistar uma vitória na Divisão 1 do 5º Desafio Kumho Portugal logrando ainda conquistar precisos pontos que o guindaram à liderança da tabelo do Troféu Regional de Ralis Sul.

No arranque da edição 2022 do Rali de Lisboa, Rui Rijo tinha perfeita noção de que iria ser “uma prova complicada, com uma lista de participantes de luxo. Mas não baixámos os braços e fomos atrás do melhor resultado possível, aproveitando que os nossos mais diretos adversários no TRRS não estariam a participar. Sabíamos que uma boa pontuação nos daria vantagem na luta pelo título no troféu”.

Rijo e Miguel Luz focaram-se muito em fazer “um bom reconhecimento das classificativas. Definimos como estratégia de atacar um pouco mais nos troços de sábado, especialmente na especial de Sobral do Monte Agraço, onde estávamos com bom ritmo”, reconhecendo o piloto residente no Algarve que “iniciamos o dia cautelosos demais em Arruda dos Vinhos , o que nos fez ir atras do prejuízo o resto da prova, tendo condicionado um pouco o resultado final à geral”, conseguindo, no entanto, assumir a liderança da Divisão 1 Kumho desde a 1ª PEC, não mais a largando até ao desfecho do rali.

A prova da dupla do Mitsubishi Lancer EVO VIII MR foi tranquila até “à PEC de Montejunto, onde começámos a sentir algum tipo de falha elétrica no carro que não era constante e, portanto, a partir desse troço, o nosso foco mudou, concentrando os nossos esforços em apenas levar o carro até ao fim”.

A missão foi assim cumprida com mérito e Rui Rijo e Miguel Luz chegar ao pódio final em Lisboa em condições de festejar a vitória entre os Kumho e uma posição muito positiva entre todos os participantes na prova do Troféu Regional de Ralis Sul. Os pontos recolhidos permitiram à equipa “passar para a liderança do TRRS com vários pilotos ainda na discussão, o que deixa tudo em aberto para Albufeira. Vamos tentar vencer!”.

No rescaldo, o piloto salientou ainda que “o triunfo nos Kumho é muito bom e permite-nos ganhar vantagem na renovação deste troféu conquistado em 2021. De salientar que os pneus estiveram sempre muito eficazes”.

No final, Rui Rijo agradeceu ”todo o apoio sentido na estrada e em todos os locais onde parámos” e não quis deixar de lembrar “a tristeza que todos nós sentimos. Partiu o pedro Paixão. Um jovem , um dos nossos que desaparece de uma forma trágica. Enviamos as nossas mais sentidas condolências aos familiares e amigos desse grande craque”.