Rally Flôr do Alentejo / Cidade de Serpa: Triunfos de Carlos Martins e Paulo Anselmo | AutoSport

Carlos Martins/Daniel Amaral (Mitsubishi Lancer Evo VII) venceram o Rali Flôr do Alentejo/Cidade de Serpa, terminando com um avanço de 1m20.3s sobre Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) com José Carlos Paté/Hermes Banza (Mitsubishi Lancer Evo IV) a 2:52.4, sendo este, logicamente o pódio do Promo Sul. Nas duas rodas motrizes, Já e no que a Start Sul diz respeito, e depois de uma disputa fenomenal, o triunfo foi para Paulo Anselmo/André Silva (BMW 316i Compact E36), que bateram Luís Nascimento/Leonildo Madeira (Opel Corsa A 1.6) por 0.7s, com José Viana Martins/Pedro Contentes (Peugeot 208 R2) a 1m27.8s.

Nos Promo, Carlos Martins foi o primeiro líder, deixando de imediato Fernando Peres/Jos+é Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 6.3s, com Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 10.9s, as margens subiram, respetivamente para 13.4s e 21.4s na PE2, e para 19.1s e 23.0s no fim do primeiro dia de prova.

No segundo, Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) subiram ao terceiro lugar por troca com Márcio Marreiros, Peres cedia mais 11.7s e ficava a 30.8s da frente, João Bica/João Senna (Mitsubishi Lancer Evo IX) também passavam Marreiros enquanto Fernando Peres desistia com problemas na caixa de velocidades do Mitsubishi. No último troço, João Bica teve uma saída de estrada e desistiu, deixando o pódio para José Carlos Paté. Lá na frente, Carlos Martins venceu descansado.

Nos Start, Paulo Anselmo foi o primeiro líder, 16.9s na frente de Viana Martins, na Pe2, Luís Nascimento passava a segundo por troca com Viana Martins e a margem para Anselmo ficava nos 30.4s, mas a diferença começou a encurtar ainda no primeiro dia, e com um forte ataque no primeiro troço de domingo, o piloto do Corsa A ficou apenas a 7.3s da frente, com três troços pela frente. Anselmo reagiu, a margem ficou em 0.7s e com o acidente de João Bica a derradeira especial foi neutralizada, o que acabou com a luta na frente, com o triunfo a ficar na posse de Paulo Anselmo.

FOTO Pedro Monserrate