Rally Fafe Montelongo: Luís Mota venceu nos Clássicos e Lucas Simões no Campeonato Norte

Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI) venceram a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Clássicos Ralis que integrou, este sábado, o programa do Rally Fafe Montelongo. Nuno Carreira e Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STi) começaram na frente, mas na terceira classificativa foi a vez de Luís Mota e Alexandre Ramos passarem para a liderança da prova e terminaram com 23,3 segundos de vantagem sobre a equipa do Subaru.

Nuno Mateus e Roberto Santos (Mitsubishi Lancer Evo VI) subiram até terceiros, depois de “baterem” os homens das duas rodas motrizes.

Rui Salgado e Luís Godinho (Peugeot 306 GTi) mantiveram um duelo animado pela liderança das duas motrizes, com Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos (Ford Escort MKI). À chegada seriam os homens do Escort a levar a melhor neste duelo.

Lucas Simões e Simplício Gonçalves (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram os vencedores da prova pontuável para o “Regional Norte”. Esta dupla só encontrou o ritmo certo na segunda classificativa, à chuva, altura em que passou para a frente da prova, pressionados de muito perto por Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX), que também subiram na classificação na segunda Prova Especial. O equilíbrio de forças manteve-se até ao final, mas sempre com a dupla Simões/Gonçalves no comando.

Os espanhóis Óscar Palomo e José Bouzas (Peugeot 208 Rally4) começaram o dia ao ataque e logo na primeira classificativa, com piso seco, ganharam 7,8 segundos a Filipe Teixeira e Bruno Coelho (Citroen C2 GT). Mas no segundo troço a sorte seria madrasta para a dupla espanhola, que caía para o fundo da tabela, na sequência de um toque. Na classificativa seguinte Filipe Teixeira e Bruno Coelho ficavam pelo caminho.

Augusto Costa e Susana Silva (Peugeot 208 VTi) apostaram na segunda parte da prova e o “forcing” final levava-os até ao terceiro posto, primeiro das duas rodas motrizes, à frente de João Andrade e Sérgio Paiva (Citroen AX), que terminaram no quarto lugar.