Rally de Lisboa, João Rodrigues: “este rali é muito bom…” | AutoSport

João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) venceram o Grupo X1 e a prova do Start Sul Ralis do Rali de Lisboa, depois de baterem José M. Gomes/Fábio Reis Renault Clio R3) por 6.2.s. Apesar de terem chegado ao último troço da prova a super especial da Alta de Lisboa, separados por 3.5s, a dupla do Peugeot 106 1.6s, venceu o troço e acrescentou mais 2.7s à margem que trazia para José Gomes. Foram a dupla que venceu mais trocos, tiveram sempre a prova minimamente controlada. Ouça o podcast AutoSport com João Rodrigues.