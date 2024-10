Rally de Fafe: Marco Oliveira e Ricardo Sousa venceram

A dupla Marco Oliveira/Ricardo Sousa venceu o Rally de Fafe neste sábado, liderando de ponta a ponta nas sete classificativas e superando Filipe Teixeira por 27.0 segundos.

No entanto, enfrentaram um susto no final, quando o VW Polo teve um problema na transmissão dianteira esquerda, mas conseguiram garantir o segundo triunfo da temporada. Rui Borges ficou em terceiro lugar, e Mário Castro teve um desempenho notável, terminando em quinto.

No Campeonato de Portugal de Clássicos, Armando Costa venceu com o Mitsubishi Lancer Evo VI, 14.9 segundos à frente de Luís Mota, que chegou a liderar após a segunda classificativa. José Merceano completou o pódio e segue na liderança do campeonato.

“Foi um rali espetacular, mesmo com chuva, e estou muito contente com esta vitória. A meio da prova ainda tentei gerir a liderança, mas verifiquei que a concorrência estava muito forte, sendo, por isso, obrigado a atacar de novo. Acabei por ter sorte, porque a transmissão partiu e quase não alcançava a meta…”. Com esta vitória no Start Norte, e quando restam duas provas para o termo da época, Oliveira passa a ser o segundo do campeonato, a somente dois pontos do líder, Filipe Teixeira. Este último, tal como seria previsível, foi o grande rival de Marco Oliveira desde o primeiro momento, nunca desistindo de lutar pela vitória. “Não deu para vencer, que era o meu objetivo, mas, dada a diferença de carros, estou satisfeito com o resultado. O Campeonato de 2RM no Start Norte está quase garantido e vou dar tudo nos dois ralis que faltam na expetativa de conquistar também o título absoluto”, garantiu Teixeira.