O Rally Cantanhede Marquês Marialva é a próxima prova do Start Centro de Ralis, realiza-se nos dias 9 e 10 novembro e contará com algumas novidades. Vai haver um troço completamente novo, bem como várias alterações na Super Especial e os nos dois troços de domingo.

No sábado de manhã, a partir das 10h00 realiza-se o Free Practice e de seguida Qualifying na zona de Lemede. Na parte da tarde, duas passagens pelo troço de Murtede (troço novo) e a Super Especial Cantanhede à noite com algumas alterações de forma a trazer mais fluidez e segurança no desenrolar do troço onde se espera muito público.

No domingo, os troços de Olhos de Fervença e Covões, com tripla passagem, sendo que nestas especiais vai haver algumas alterações de forma a tentar baixar a velocidade média. Os troços serão em sentido contrário à edição de 2023 e, no caso dos Covões, terá uma parte do troço nova.

Depois do cancelamento do Rali de Arganil, o Rali de Cantanhede – Marquês de Marialva 2024 é a penúltima prova do Start Centro de Ralis, para além de ser também a Taça de Campeões Regionais.

Daniel Ferreira (Mitsubishi Carisma GT Evo VI) lidera a competição com 45 pontos, seguido de Hélder Cordeiro (BMW M3 E46) com 31 e João Marcelino (Renault Clio R3 Maxi), com 25, os mesmos que Bruno Pedrosa (Honda Civic EJ9).