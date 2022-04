Ralis: Polémica entre a ACOR e o NPC | AutoSport

No âmbito de tudo o que está presentemente a suceder com a ameaça de boicote ao Rali Terras d’Aboboreira por parte dos pilotos do Campeonato Promo de Ralis e do anúncio feito por vários pilotos do Campeonato Start Centro de Ralis, que iriam participar no Rali de Resende-Douro Verde, mas que decidiram não o fazer, levando a que o Targa Clube se visse na contingência de adiar a sua prova, também a ACOR (Associação dos Organizadores de Ralis) e o NPC (Núcleo de Pilotos e Co-Pilotos) estão envolvidos em polémica: A ACOR diz que reuniu com o NPC e que este ficou de reunir propostas para, juntos fazê-las chegar à FPAK, alegando que o NPC não o fez e o NPC diz que a ACOR falta à verdade.

Eis as duas comunicações, na íntegra:



Comunicação da ACOR – Associação dos Organizadores de Ralis

A ACOR esteve reunida no passado dia 24 de março com representantes do Núcleo de Pilotos e Co-Pilotos (NPC) para discutir em conjunto os campeonatos Promo e Start. O NPC ficou de reunir propostas para, em conjunto com a ACOR, fazê-las chegar à FPAK mas até à data as mesmas ainda não chegaram ao nosso conhecimento.

Comunicação do NPC (Núcleo de Pilotos e Co-Pilotos)

Esclarecimento sobre os campeonatos Start

A direção do NPC (Núcleo de Pilotos e Co-Pilotos) vem esclarecer uma série de situações que têm vindo a lume nos últimos dias que culminaram com o adiamento do Rali de Resende-Douro Verde.

Em primeiro lugar o NPC vem esclarecer que a ACOR falta à verdade quando emite o comunicado de hoje (7 de abril) pois o combinado nessa reunião foi preparar a época de 2023, para posteriormente e em conjunto levar essas propostas à FPAK. Em segundo lugar o NPC vem esclarecer que nessa mesma reunião foram levadas uma série de propostas que vão de encontro às necessidades dos nossos associados. Nomeadamente o acesso ao Road Book no fim-de-semana anterior e a possibilidade de reconhecer num de dois dias pré-determinados, bem como o custo por prova ser definido consoante o número de kms de PEC, propostas estas que foram liminarmente recusadas pelos membros da ACOR.

Mais ainda vimos dizer que a iniciativa dos pilotos associados foi realizada à revelia da direção do NPC e que apenas tivemos conhecimento da mesma através dos meios de comunicação social e das redes sociais.

Serve ainda este comunicado para relembrar mais uma vez que o NPC foi e sempre será um interlocutor para a resolução dos problemas dos ralis em Portugal e que estamos, como sempre estivemos, disponíveis para nos sentarmos a mesa dos negociações para que situações lamentáveis destas não se repitam.

Direção NPC