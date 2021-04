Ralis: Fernando Peres aposta nos pisos de terra

Fernando Peres vai continuar no ativo em 2021. No ano em que comemora o 30º aniversário da sua primeira temporada completa no Campeonato Nacional de Ralis 1991, época em que conquistou o seu primeiro título nacional (Produção) com o Ford Sierra RS Cosworth 4X4, a motivação continua em alta para continuar a desfrutar da paixão pelos ralis como explicou ao AutoSport:

“O projeto para esta nova época 2021 passa pela disputa do Desafio Kumho Terra e pelo Campeonato Sul de Ralis com o habitual Mitsubishi Lancer Evolution IX. Os ralis em terra são a aposta principal, para além de ser um piso onde gosto muito de conduzir, aos 56 anos somos conscientes que estamos mais lentos do que há 20 ou 10 anos atrás e na terra conseguimos defendermo-nos mais para andar nos limites. Atualmente encontro-me numa fase da carreira diferente de quando estava no Campeonato Nacional, este é um projeto que se enquadra melhor com o momento atual.”

Duarte Mesquita