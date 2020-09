Rali Vila do Bispo adiado

O Rali Vila do Bispo , prova pontuável para o Campeonato Sul de Ralis e que estava agendada para abrir a competição, foi adiada, já que a organização recebeu informação da Proteção Civil, que face ao período crítico de incêndios até ao dia 30 de Setembro, impede a realização da prova. Leia o comunicado: “Na sequência do comunicado da DGS e Proteção Civil, não estão reunidas as condições para a realização da prova face à Declaração de situação de alerta ou superior, no âmbito dos incêndios rurais, nos termos do disposto nº 6 do artigo 9º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei nº 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, até ao próximo dia 30 de Setembro, assim, o Rali da Vila do Bispo foi adiado para data a comunicar.”