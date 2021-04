Rali Vieira do Minho/Prova Extra: Triunfo de Araújo Armindo

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) começaram bem o ano ‘competitivo’ ao triunfar na prova Extra do Rali Vieira do Minho. Numa prova realizada como preparação para o Campeonato de Portugal de Ralis, que se avizinha, ninguém corre a ‘feijões’ e por isso fica sempre bem sair por cima.

A dupla campeã nacional em título terminou o rali com 35m07.4s, menos 51.0s exatos que Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5).

Manuel Castro e Ricardo Cunha (Škoda Fabia R5) foram terceiros, 3.1s mais atrás que Meireles, com José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) no quarto lugar a 1:03.3s.

Os melhores das duas rodas motrizes foram Alejandro Cachón e ‘Jandrín’ (Peugeot 208 Rally4) que terminaram no oitavo lugar da geral.

Presentes estiveram um bom conjunto de equipas, curiosamente também do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e nesse particular, Tiago Reis e Valter Cardoso tiveram uma boa estreia com a sua nova Toyota Hilux GR, vencendo a classe TT-18 com 1m18.2s de vantagem para Nuno Madeira e Filipe Serra Filipe, que também estrearam a sua nova Ford Ranger em competição. O quarto posto foi para Egar Reis e Filipe Martins (Mitsubishi Racing Lancer), que ficaram a quase três minutos. Mike Braun e Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto) fecharam o lote de equipas do CPTT.

Recorde-se que a regulamentação deste ano, obriga a que os concorrentes da prova extra, não realizem o primeiro troço, ‘desencontrando’ assim as classificações com os ‘regionais’ com que se realizarem, de modo a não tirarem protagonismo a quem luta pelos campeonatos. Sendo verdade que estes concorrentes extra, ajudam ao espetáculo e levam mais gente à estrada e trazem mais atenção dos Media para a prova, é importante não esquecer quem luta por campeonatos.

Nesta prova extra destaque ainda para a boa prestação da dupla açoriana, Rúben e Estevão Rodrigues, que estiveram bem na sua estreia com o seu novo Citroën C3 Rally2. O espanhol Daniel Alonso (Ford Fiesta Rally2) foi sexto na frente de Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4). André Villas-Boas (Citroën C3 Rally2) fechou o top 10 na frente da dupla da ‘casa’ Ricardo e Pulo Marques (Peugeot 208 N5).

quanto ao ‘filme’ do rali foi simples: Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) ganharam os troços todos.

Classificação

1 Araújo Armindo – Ramalho Luís Škoda Fabia Rally2 evo 35:07.4 X5-16

2 Meireles Pedro – Castro Mário Volkswagen Polo GTI R5 +51.0 X5-16

3 Castro Manuel – Cunha Ricardo Škoda Fabia R5 +54.1 X5-16

4 Fontes José Pedro – Ponte Inês Citroën C3 Rally2 +1:03.3 X5-16

5 Rodrigues Rúben – Rodrigues Estevão Citroën C3 Rally2 +1:13.9 X5-16

6 Alonso Villarón Daniel – Carrera C. Ford Fiesta Rally2 +2:01.3 X5-16

7 Antunes Gil – Correia Diogo Dacia Sandero R4 +2:24.6 X5-16

8 Cachón Alejandro – Jandrín Peugeot 208 Rally4 +2:28.9 X5-16

9 Reis Tiago – Cardoso Valter Toyota Hilux GR +3:03.1 TT-18

10 Villas-Boas André – Magalhães G. Citroën C3 Rally2 +3:09.4 X5-16

11 Marques Ricardo – Marques Paulo Peugeot 208 N5 +3:45.9 X5-16

12 García Delbin – Barroso García Coral Peugeot 208 Rally4 +3:49.4 X5-16

13 Madeira Nuno – Serra Filipe Ford Ranger +4:21.3 TT-18

14 Blach Jr. Roberto – Vieitez José Peugeot 208 Rally4 +4:22.2 X5-16

15 Cunha Ernesto – Raimundo Rui Peugeot 208 Rally4 +4:41.9 X5-16

16 Reis Edgar – Martins Filipe Mitsubishi Racing Lancer +5:51.3 TT-18

17 Braun Mike – Santos Ivo Porsche Cayenne Proto +8:56.5 TT-18

18 Cruz José – Mendes Ana Porsche 997 GT3 RS 3.8 +9:44.3 X5-16

19 Feofanov Dmitry – Kokins Normunds Suzuki Swift R4LLY S +15:26.6 X5-16