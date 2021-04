Rali Vieira do Minho: Lista de inscritos de luxo

Este fim de semana realiza-se o Rali Vieira do Minho, prova de abertura do Campeonato Norte de Ralis. A prova do Motor Cube de Guimarães tem um figurino idêntico às edições anteriores, estão previstas seis especiais de classificação, em palcos ‘mundiais’, pois mesmo com quilometragem diversa, os troços são os mesmos por onde anda o Rali de Portugal.

A Serra da Cabreira é há muito palco da prova portuguesa do Mundial de Ralis e a sua beleza e desafio está bem expressa no facto de ter sido escolhida entre as melhores do WRC.

Ao olhar para a lista de inscritos percebe-se a ’sede’ que a comunidade dos ralis tem para ‘dar gás’. Tal como se esperava, a prova conta com a presença de vários R5, e também alguns dos principais protagonistas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno.

Só R5 são nove, e ainda o Dacia de Gil Antunes: Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5), Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5), Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), os ‘habituais’ do CPR, e ainda a dupla açoriana Ruben Rodrigues/Estêvão Rodrigues (Citroën C3 Rally2). A dupla espanhola Daniel Alonso/Candido Carrera (Ford Fiesta Rally2) também corre com os algarvios Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) a estrearem o seu novo carro em competição.

Boa surpresa a presença de André Villas-Boas/Gonçalo Magalhães (Citroën C3 R5), com os R5 a terminar com Vitor Ribeiro/Miguel Ramalho (Citroen DS3 VTI R5).

Segue-se o N5 de Ricardo Marques/Paulo Marques (Peugeot 208 N5), André Cabeças está confirmado com o Mitsubishi Mirage Evo. Adruzilo Lopes leva o seu Mitsubishi Lancer Evolution IX enquanto espera pelo Peugeot 306 Maxi) e por fim José Cruz no bonito Porsche 997 GT3. Por fim, cinco Peugeot 208 Rally4), o de Pedro Almeida/Hugo Magalhães, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), e ainda mais três duplas espanholas.

No lado do TT, certa é a presença de Tiago Reis/Valter Cardoso na sua nova Toyota Hilux, Nuno Madeira, no seu novo Ford Ranger, Edgar Reis e Filipe Martins correm com o Mitsubishi Racing Lancer de Tiago Reis, que está à venda. Por fim Pedro Dias da Silva e José Sá Pires (Ford EXR05 Proto) e Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto). Um fantástico plantel. Só é pena, oficialmente, ninguém os poder ver na estrada, visto que a prova será sem público.

FOTO Go Agency/Ricardo Oliveira