Rali Vieira do Minho, Emanuel Moreira: “O plantel é um bónus que nós tivemos face ao cancelamento de 2020”

Felizmente está confirmado o Rali de Vieira do Minho, prova de abertura do Campeonato Norte de Ralis. Os esforços do Motor Clube de Guimarães e do Município de Vieira do Minho surtiram finalmente efeito e a prova tem já luz verde de todas as entidades competentes. O Rali irá para a estrada sem público e com fortes medidas de prevenção. O plantel é de luxo, e os nomes serão conhecidos ainda hoje.

Em conversa com Emanuel Moreira, Vice-Presidente do Motor Clube de Guimarães, o enorme esforço do clube e da Câmara Municipal de Vieira do Minho é agora recompensado com a luz verde para o rali, e logo com um excelente plantel: “Foi uma enorme dificuldade colocar a prova de pé. Em 2020 o Rali Vieira do Minho foi a primeira a ser adiada e depois cancelada, o clube não conseguiu realizar nenhuma prova em 2020, pelo que a pressão era grande para que este rali pudesse ir para a frente. Como sabem, antes de irem para a estrada, as provas acarretam custos enormes, e não se realizando, ficaria tudo ainda mais complicado”, começou por nos dizer Emanuel Moreira, que destacou o apoio da Câmara Municipal: “desde o primeiro momento tivemos todo o apoio do município de Vieira do Minho. Foram sempre incansáveis connosco, e da parte deles não haveria qualquer entrave, até porque Vieira do Minho sempre foi um Concelho ao longo da pandemia com pouca incidência do vírus. A Câmara de Vieira do Minho sempre foi colaborante, e reforçaram inclusivamente o apoio.

As entidades, GNR, Proteção Civil, Bombeiros, ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sempre se mostraram favoráveis à realização do rali, e depois faltava aqui o parecer final da DGS, que estava a tardar. É um processo muito burocrático”, disse.

Quanto ao plantel, que mais logo irá ser público, Emanuel Moreira confessa-se contentíssimo: “O plantel deste ano é um bónus que nós tivemos face ao cancelamento de 2020. Acredito que esta colocação no calendário como primeira prova nos veio ajudar a ter esta lista, não me recordo de um rali do regional em terra com tantos concorrentes. Temos bastantes protagonistas do CPR mas sem nos esquecermos que os principais protagonistas são os concorrentes do Campeonato Norte de Ralis. Temos a felicidade de ter os concorrentes do CPR, e até alguns extra, que levantaram alguma celeuma, a que somos alheios, pois se os regulamentos permitem a nós clube cabe-nos cumprir os regulamentos (ndr, devido à participação de várias máquinas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno e do que isso pode fazer às estradas)”, concluiu. Agora só fica mesmo a faltar os nomes, e esses, podemos assegurar, são fantásticos.

É pena que o público tenha que ficar em casa, mas é o pequeno preço a pagar para podermos ter ralis.