Rali Vieira do Minho: Arranque do Campeonato Norte de Ralis

Realiza-se hoje o Rali Vieira do Minho, primeira prova do Campeonato Norte de Ralis. Um bom plantel à partida num prova que conta com a participação de muitos pilotos do CPR e do CPTT em preparação para o principal campeonato de ralis.

Fernando Peres, que foi segundo classificado em 2020, está de regresso com o Mitsubishi Lancer Evolution IX, ainda e sempre com José Pedro Silva ao lado. Augusto Costa, terceiro do campeonato no ano passado, e campeão dos P1, e das 2RM, regressa com o Peugeot 208 R2, tendo a seu lado Susana Silva. Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) foram quartos do campeonato do ano passado, também marcam presença, o mesmo sucedendo com João Silva e José Azevedo (Nissan Micra 1.3 S) vencedores do Grupo X 1 em 2020. Nomes como Tiago Caetano/Luís Boiça (Citroen Saxo), António Oliveira/Filipe Carvalho (Peugeot 205 GTI), João Andrade/Sérgio Paiva (Peugeot 106 GTI S16), Carlos Goncalves/Afonso Gonçalves (Peugeot 106 GTI), Capela Morais (Peugeot 205 XAD), Vitor Rodrigues (Citroen Saxo). A

A prova do Motor Cube de Guimarães tem um figurino idêntico às edições anteriores, estão previstas seis especiais de classificação, em palcos ‘mundiais’, pois mesmo com quilometragem diversa, os troços são os mesmos por onde anda o Rali de Portugal.

Em termos de CPR, e não só, destaque para a presença de nove R5, e ainda o Dacia de Gil Antunes: Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5), Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5), Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), os ‘habituais’ do CPR, e ainda a dupla açoriana Ruben Rodrigues/Estêvão Rodrigues (Citroën C3 Rally2). A dupla espanhola Daniel Alonso/Candido Carrera (Ford Fiesta Rally2) também corre com os algarvios Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) a estrearem o seu novo carro em competição.

Boa surpresa a presença de André Villas-Boas/Gonçalo Magalhães (Citroën C3 R5), com os R5 a terminar com Vitor Ribeiro/Miguel Ramalho (Citroen DS3 VTI R5).

Segue-se o N5 de Ricardo Marques/Paulo Marques (Peugeot 208 N5), André Cabeças está confirmado com o Mitsubishi Mirage Evo. Adruzilo Lopes leva o seu Mitsubishi Lancer Evolution IX enquanto espera pelo Peugeot 306 Maxi) e por fim José Cruz no bonito Porsche 997 GT3. Por fim, cinco Peugeot 208 Rally4), o de Pedro Almeida/Hugo Magalhães, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), e ainda mais três duplas espanholas.

No lado do TT, certa é a presença de Tiago Reis/Valter Cardoso na sua nova Toyota Hilux, Nuno Madeira, no seu novo Ford Ranger, Edgar Reis e Filipe Martins correm com o Mitsubishi Racing Lancer de Tiago Reis, que está à venda. Por fim Pedro Dias da Silva e José Sá Pires (Ford EXR05 Proto) e Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto). Um fantástico plantel. Só é pena, oficialmente, ninguém os poder ver na estrada, visto que a prova será sem público.

Horário

Service A – Vieira do Minho – 15 Min 08:35

PE1 Senhora da Fé Serradela 1 10.86 km 09:18

PE2 Serradela / Anjos 1 10.39 km 09:46

PE3 Senhora da Fé / Serradela 2 10.86 km 11:59

PE4 Serradela / Anjos 2 10.39 km 12:27

Service B – Vieira do Minho – 30 Min 14:37

PE5 Senhora da Fé / Serradela 3 10.86 km 15:35

PE6 Serradela / Anjos 3 10.39 km 16:03

Service C – Vieira do Minho – 10 Min 16:38