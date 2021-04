Rali Vieira do Minho, Após PE4: Adruzilo Lopes 3.8s na frente de Fernando Peres

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram os primeiros líderes, batendo Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 2.9s com Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) em terceiro a 34.4s. Na segunda especial, Lopes voltou a vencer face a Peres, bateu-o por 8.8s e com isso colocou a vantagem em 11.7s. Gaspar Pinto foi também novamente terceiro, mas ficou a desde logo a um minuto. Peres reagiu na terceira especial, recuperou 8.6s a Lopes, mas no quarto troço Adruzilo Lopes segurou o ataque de Peres, ganhou 0.7s e com isso chegaram separados ao fim da manhã por 3.8s a favor de Adruzilo Lopes. Com dois troços pela frente, espera-se muita luta entre os dois míticos pilotos do desporto automóvel nacional.

Esta classificação diz apenas respeito ao Campeonato Norte de Ralis.

