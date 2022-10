Rali Vidreiro, Promo: Gonçalo Figueiroa vence, Tiago Pereira leva mais pontos | AutoSport

Gonçalo Figueiroa/Ricardo Faria (Ford Escort MK2) venceram destacados a prova, Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroën C2 R2 Max) foram os melhores dos inscritos nos Promo e Alfredo Moreira/Miguel Leal (Fiat Uno 45S) lideram o campeonato.

Gonçalo Figueiroa/Ricardo Faria (Ford Escort MK2) venceram a prova do Promo realiza no âmbito do Rali Vidreiro, bateram Manuel Mendes Alves/António Coelho (BMW 320i E30) por 2m37.3 com Frederico Monteiro/Paulo Santos (Peugeot 206 GTi) em terceiro a 2:47.3, mas a primeira dupla que pontuou para o campeonato, porque está inscrita no mesmo, foi Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroën C2 R2 Max) quartos classificados desta prova mas ‘vencedores’ no que aos Promo diz respeito.

Paulo Soares/Pedro Alves (Subaru Impreza GC8) foram quintos na frente de Mariana Alves/Pedro Cardoso (Subaru Impreza GC8), segundos classificados dos inscritos nos Promo

Em nono terminaram Alfredo Moreira/Miguel Leal (Fiat Uno 45S), terceiro dos inscritos no campeonato dos Promo, o que com a ausência das ‘trutas’ da competição, é o novo líder da competição, com mais um ponto que Fernando Teotónio, isto a duas provas do final da competição.

Rui Silva Santos/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) fecharam o top 10, quartos dos Promo. Faltam os ralis de Vila do Bispo, que se realiza daqui a duas semanas e o Rali de Viana do Castelo, que se realiza a 25/26 de novembro.

A prova em si não teve história, Gonçalo Figueiroa liderou da primeira à última especial e só não venceu um dos troços. No final do 1º troço já tinha 24.0s de avanço para o segundo, no final do terceiro, um minuto.

Classificação

1 #103 Gonçalo Figueiroa/Ricardo Faria Ford Escort MK2 X2-11 53:48.3

2 #105 Manuel Mendes Alves/António Coelho BMW 320i E30 X2-11 +2:37.3

3 #104 Frederico Monteiro/Paulo Santos Peugeot 206 GTi P1-2 +2:47.3

4 #114 Tiago Pereira/Fernando Pereira Citroën C2 R2 Max X1-9 +3:14.1

5 #108 Paulo Soares/Pedro Alves Subaru Impreza GC8 X3-14 +4:19.5

6 #126 Mariana Alves/Pedro Cardoso Subaru Impreza GC8 X3-14 +5:39.7

7 #111 Telmo Pedro/Paulo Gomes Peugeot 106 XSI X1-8 +5:51.3

8 #127 Dominico Santo/Ricardo Trincadeiro Citroën ZX 16V X2-10 +6:10.8

9 #100 Alfredo Moreira/Miguel Leal Fiat Uno 45 S X1-8 +6:18.7

10 #101 Rui Silva Santos/João Sebastião Subaru Impreza STi N15 X3-14 +6:33.9

11 #121 Nuno Confraria/Ana Lemos Peugeot 306 X2-10 +8:38.9

12 #120 Nuno Ferreira/Pedro Ferreira Fiat 124 ST X2-10 +10:00.1

13 #119 Joaquim Seiça/Cristiano Gil Toyota Corolla GT Coupé X1-9 +12:01.9

14 #128 Filipe Ramos/Nuno Teixeira Citroën Saxo X1-9 +15:30.3

15 #125 Ana Coelho/Inês Veiga Peugeot 106 XSI X1-8 +28:20.1

Tempos Online – CLIQUE AQUI