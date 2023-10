Rali Vidreiro: Adruzilo Lopes Campeão nos Promo de Ralis | AutoSport

Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Mitsubishi Lancer Evo X) venceram a prova reservada ao Campeonato Promo de ralis no Rali Vidreiro/Centro de Portugal, triunfando pela quinta vez em sete ralis já realizados na competição, assegurando desde já mais um título para o seu enorme currículo. Mais uma demonstração de grande classe de um piloto que dispensa apresentações e que, mesmo com a sua idade ainda faria furor se tivesse um RC2 no campeonato principal.

Nesta prova, mais uma vez, não deu a mínima hipótese aos adversários, liderando de fio a pavio. Venceu a especial de abertura com 5.8s de avanço para Nelson Trindade/Liliana Costa (Mitsubishi Lancer Evo X), no final do 1º dia já tinha 10.0sde avanço, e na complicada manhã de sábado, bastou-lhe um troço para colocar a margem em 43.7s, desta feita face a João Araújo/Luís Araújo (Mitsubishi Evo VIII) e desde aí foi sempre a somar, terminando com 2m51.9s de avanço para Rui Borges/Luís Ribeiro, no bonito e competitivo Citroen C3 N5.

Com o arranque de sábado, Nélson Trindade caiu para quarto a 1m00s da frente, com João Araújo a passar para segundo na frente de Rui Borges, mas na PE6 o piloto do N5 assumiu a segunda posição, distanciando-se depois de Araújo.



As duas rodas motrizes foram ganhas por José Viana Martins/Filipe Oliveira (Renault Clio 3 RS), outra dupla da Domingos Sport, tal como Adruzilo Lopes.

Helder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3 Coupe) foram os primeiros líderes nesta categoria, Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 GTI) foram para a frente na segunda especial, Hélder Cordeiro recuperou a posição no arranque do dia de sábado, mas aí Viana Martins já estava somente a 0.1s, assumindo a dianteira no difícil troço seguinte em que o piloto do BMW M3 perdeu 42.8s. Daí até final a diferença estava feita, foi só levar o Clio até ao fim da prova.

O campeonato principal está resolvido a favor de Adruzilo Lopes, mas as duas rodas motrizes decidem-se apenas em Viana do Castelo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI