Rali Terras d’Aboboreira, acidente de João Vinha: foi só azar ou algo mais podia ter sido feito? | AutoSport

A dupla João Vinha/Marco Vilas Boas (Mitsubishi Lancer evo VI) abandonou o rali na sequência de um acidente inusitado na qualificação em que, felizmente, ninguém se aleijou. Um toque no poste de eletricidade dado pelo concorrente anterior que passava na estrada deixou abaixo o poste tendo em conta que as equipas, face à extensão do troço, estavam a sair minuto a minuto, não foi possível avisar convenientemente o piloto, que não se apercebeu do poste caído no chão até lhe bater com as consequências que se veem na foto. O público presente no local bem tentou alertar, mas como o piloto explica a seguir, não viu, e com isso o seu rali está estragado: “um poste de eletricidade caído na estrada em virtude de um toque do concorrente que passou antes de nós impossibilitou a nossa continuação, ficou atravessado na estrada. O pior de tudo é ter um agente de autoridade da GNR no local e nada fez para avisar ou alertar!

Agora pergunto eu, as autoridades estão nos troços só por causa do público? E nós pilotos não merecemos ser advertidos, ainda por cima venho numa zona contra o sol e rápida que só vejo a estrada, é óbvio que se vejo uma autoridade no caso da GNR a mandar parar eu paro de imediato, agora falam que o público estava a acenar com os braços? Amigos, eu não vejo o público porque venho focado no que venho a fazer e o público a acenar com os braços pode ser para (aplaudir ou incentivar para acelerar), só quem cá anda ou andou é que sabe o que se passa dentro de um cockpit, onde há tempo para ver o que se passa fora do nosso contexto de corrida?!? Ainda por cima numa zona rápida e sinuosa! Ainda bem que os cabos elétricos não tinham corrente, ainda bem!”

Do nosso lado, só nos resta dizer que vamos tentar perceber se do lado dos organizadores algo mais poderia ter sido feito, ou se tratou de uma situação em que não houve tempo útil para reagir e com isso evitar o acidente.