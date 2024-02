Rali Serras de Fafe: Oito vitórias seguidas de Adruzilo Lopes nos Promo… | AutoSport

A última vez que Adruzilo Lopes não tinha vencido uma prova em que participou no Campeonato Promo de Ralis foi no Rali de Vila do Bispo de 2022, em que foi segundo. Desde aí oito triunfos seguidos, incluindo este, agora no Rali Serras de Fafe, prova que abriu a competição em 2024.

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5) não tiveram adversários nos Promo, deixando os seus adversários mais próximos a mais de sete minutos. A estreia do novo N5 foi boa, e o piloto pode perfeitamente bater o pé a alguns R5 em determinadas provas e condições de terreno.

Teria sido um duelo interessante se Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Skoda Fabia N5) não tivesse ficado pelo caminho logo na segunda especial, isto depois de ter vencido a primeira com 9.9s de avanço para o piloto português. No final do segundo troço Adruzilo Lopes já liderava com 1m05.1s de avanço para Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai I20 N5), que terminaram a prova na segunda posição a 8m11.7s

Terceiro lugar para Hélder Miranda/Inês Veiga (Seat Ibiza), que venceram o Promo 2RM.

Terminaram ainda classificados, Rui Guedes/Gonçalo Carvalho (BMW E30), João Araújo/Luís Araújo (Ford Fiesta N5) e Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroen C2 R2).

FOTO Facebook Domingos Sport/Miguel Castro 2024@