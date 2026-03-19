Rali Serra da Cabreira regressa a Vieira do Minho a 27 e 28 de março

Prova volta a afirmar Serra da Cabreira como palco de excelência dos ralis

O Rali Serra da Cabreira regressa a Vieira do Minho nos dias 27 e 28 de março, trazendo de volta à região a “magia dos motores” e reforçando o concelho como referência no panorama dos ralis em Portugal. A prova volta a mobilizar pilotos, equipas e adeptos para um fim de semana de competição em troços exigentes, onde o território e o desporto automóvel se cruzam numa relação já consolidada ao longo dos anos.

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A organização sublinha que o rali é hoje um cartaz estruturante da estratégia de promoção do concelho. Em declarações incluídas na nota de apresentação, é destacado que eventos desta natureza “projectam Vieira do Minho além-fronteiras e dinamizam a economia local”, com impacto direto na hotelaria, restauração e comércio. O município volta a assumir um papel determinante na viabilização da prova, reforçando a aposta na valorização desportiva e turística do território.

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Envolvimento do município e impacto no território

A autarquia de Vieira do Minho realça que o Rali Serra da Cabreira é uma oportunidade para mostrar o concelho a quem o visita propositadamente para assistir à prova. “Este tipo de iniciativas atrai milhares de pessoas e permite dar a conhecer a Serra da Cabreira e as nossas aldeias”, é referido, sublinhando a importância do evento para a coesão e promoção territorial.

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Segurança, espetáculo e promoção do desporto automóvel

A organização frisa ainda a aposta na segurança, com um plano operacional preparado em articulação com forças de segurança, bombeiros e proteção civil, apelando ao cumprimento rigoroso das indicações ao público ao longo das classificativas. O objetivo passa por garantir “um fim de semana de grande espetáculo desportivo, mas em total segurança para todos os intervenientes”.

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Em paralelo, é destacada a relevância do rali na formação de novos públicos para o desporto automóvel, aproximando famílias e jovens da modalidade. A edição deste ano pretende consolidar o Rali Serra da Cabreira como um dos momentos altos do calendário desportivo de Vieira do Minho, reforçando a ligação entre o concelho, a serra e os ralis.

Disputado em plena Serra da Cabreira, o evento é organizado pelo Motor Clube de Guimarães, contando com o apoio da Câmara Municipal de Vieira do Minho, e com chancela da FPAK.

Itinerário do Rali Serra da Cabreira

Sexta-feira | 27 de março

PE1 – Talefe 1 (14,66 km), 15h05

PE2 – Talefe 2 (14,66 km), 17h20

Sábado | 28 de março

PE3 – Senhora da Fé 1 (10,90 km), 10h43

PE4 – Campo de Tiro 1 (15,17 km), 11h16

PE5 – Senhora da Fé 2 (10,90 km), 14h34

PE6 – Campo de Tiro 2 (15,17 km), 14h07