Rali Serra da Cabreira: prova de estreias, preparação e quilómetros para dar ritmo

Os lituanos Deividas Gesevicius e E. Kvederis, em Skoda Fabia RS Rally2, dominaram as duas primeiras classificativas do Rali Serra da Cabreira, a primeira prova do Campeonato Norte de Ralis. A dupla lusa lidera o primeiro dia com uma vantagem de 8.7s sobre Ruben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2). José Pedro Fontes e Inês Ponte, na estreia do Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, ocupam a terceira posição, a 34.0s, dando os primeiros passos com o novo carro.

Henrique Moniz e Tiago Silva, que este ano competem com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Domingos Sport, são quartos, a apenas 4.7s do Lancia de Fontes.

Seguem-se Diogo Marujo e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a mais nove segundos, e Ricardo Filipe e Filipe Carvalho (Skoda Fabia R5) a mais 6.5s.

Guilherme Meireles e Pedro Alves (Skoda Fabia Rall2 Evo) também se estrearam nos Rally2, ficando a 6.3s do algarvio.

Na frente das duas rodas motrizes estão Helder Miranda e Diana Rodrigues (Peugeot 208 Rally4).

Nos Promo, Victor Ribeiro e António Campos (Citroen DS3 VTI R3) lideram com 8.2s de vantagem sobre Nelson Trindade e Raquel Graça (Skoda Fabia R5), que lideram o Campeonato Norte de Ralis. Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues (Skoda Fabia R5) são segundos no CNR, a 7.6s.

Tal como o seu compatriota Martins Samsonas, a dupla da Lituânia impressiona pelo seu desempenho. Rúben Rodrigues prepara-se para o Rali Terras d’Aboboreira, enquanto Fontes teve um início cauteloso com o Lancia, que ainda tem muito potencial por explorar. Espera-se que Henrique Moniz evolua bastante ao longo do ano nos Rally2. A prova prossegue amanhã com as restantes quatro classificativas.

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