Rali Serra da Cabreira: Guia do Espectador
Este fim de semana (27 e 28 de março) será de emoções fortes com o Rali Serra da Cabreira. A prova, sob a batuta do Motor Clube de Guimarães, reúne 40 equipas e pontua para o Campeonato Promo, Campeonato Norte (CNR e 2RM) e Taça de Portugal de Clássicos.
O grande destaque vai para a estreia absoluta da dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte com o novo Lancia Ypsilon Rally2. A lista de inscritos ganha ainda mais brilho com a subida de categoria de Guilherme Meireles e Pedro Alves, que trocam as duas rodas motrizes por um Skoda Fabia Rally2 evo. A armada da categoria principal conta ainda com nomes como Ruben Rodrigues (Toyota GR Yaris) e uma forte representação de modelos Skoda pilotados por Henrique Moniz, Ricardo Filipe ou o lituano Deividas Gesevicius.
O rali terá um total de 213,84 km, dos quais 83,38 km serão disputados em 6 Provas Especiais de Classificação (PEC), divididas em 2 etapas e 4 secções.
Eis as informações relevantes para seguir a prova
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