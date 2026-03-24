Rali Serra da Cabreira: 40 inscritos, José Pedro Fontes estreia Lancia Ypsilon HF Integrale

O Rali Serra da Cabreira, agendado para o próximo fim de semana, nos dias 27 e 28 de março, conta com 40 inscritos. A prova, organizada pelo Motor Clube de Guimarães, é pontuável para o Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Norte de Ralis (CNR e 2RM) e Taça de Portugal de Clássicos de Ralis.

A lista de inscritos é notável, destacando-se a estreia de José Pedro Fontes e Inês Ponte ao volante do novo Lancia Ypsilon Rally2. Outra novidade é a transição de Guilherme Meireles e Pedro Alves das duas rodas motrizes para um Skoda Fabia Rally2 evo.

A competição contará ainda com a presença de Ruben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), Henrique Moniz e Tiago Silva (Skoda Fabia Rally2 Evo), Ricardo Filipe e Filipe Carvalho (Skoda Fabia R5), Nelson Trindade e Raquel Graça (Skoda Fabia R5), Paulo Caldeira e Carlos Magalhães (Skoda Fabia Rally2 Evo), Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues (Skoda Fabia R5), Diogo Martins e Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo), Tiago Silva e Jorge Henriques (Skoda Fabia R5), e Deividas Gesevicius com E. Kvederis (Skoda Fabia RS Rally2). A lista completa de inscritos pode ser consultada abaixo.

O rali terá um total de 213,84 km, dos quais 83,38 km serão disputados em 6 Provas Especiais de Classificação (PEC), divididas em 2 etapas e 4 secções.