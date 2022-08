Rali Município de Mesão Frio: Douro volta a ser pano de fundo a 27 e 28 de agosto | AutoSport

A beleza da competição automóvel vai misturar-se com a beleza ímpar do Douro, que será o palco da prova que se realiza desde 2012, sob a alçada do Clube Automóvel da Régua e do Município de Mesão Frio.

Nas emblemáticas Portas do Douro, vão disputar-se oito classificativas de asfalto, divididas entre 27 e 28 de agosto (sábado e domingo), num evento pontuável para o Campeonato Start Norte de Ralis, Desafio Kumho Portugal e Troféu Team Baia.

O rali começa oficialmente com uma especial noturna no sábado, o troço de Mesão Frio – Santo André (5,7 kms), a partir das 21h10. Depois da classificativa, e à semelhança de anos anteriores, adeptos e equipas poderão juntar-se à famosa Festa Branca, que este ano vai animar a Praia Fluvial do Rio Teixeira, com bar e música ao vivo da banda One Vision – Tributo a Queen, seguido pelo DJ Carlos Maia.

No domingo, o percurso da prova inclui mais sete classificativas, com duplas passagens pelas especiais do Sopé do Marão (7,10 kms), uma das novidades deste ano, Valcôvo (9,78 kms), outra secção nova, Barqueiros (6,85 kms) e uma passagem pelo troço de Oliveira (5,33 kms), que perfaz o percurso de 58,5 quilómetros cronometrados.

Todos os pormenores da 11.ª edição do Rali Município de Mesão Frio serão revelados a 17 de agosto (18h00), na apresentação oficial do evento, que decorrerá no Claustro do Convento de São Francisco, no edifício dos Paços do Concelho de Mesão Frio.

Paulo Silva, Presidente do Município de Mesão Frio

“Ao longo das suas dez edições, o Rali Município de Mesão Frio tem vindo a revelar-se uma aposta manifestamente ganha na projeção territorial, turística e económica deste território, conferindo-lhe notoriedade no panorama nacional. O rali de Mesão Frio representa um desafio distinto, dadas as características diferenciadas do seu traçado sinuoso e das paisagens idílicas que oferece. Este ano, contamos com duas inéditas e desafiantes Provas Especiais, com o objetivo de fazer chegar o rali à população de todo o concelho. Os pilotos que por cá têm passado tecem elogios à prova, pelas excelentes condições que os troços apresentam, pelo acolhimento, pela organização e pela segurança. A Festa Branca, enquanto complemento da programação do rali, será também, um momento alto de convívio entre equipas, visitantes em geral e população. Como Presidente do Município, desejo que todos aqueles que por cá passarem desfrutem de bons momentos nesta terra de beleza natural e paisagística ímpar, e que cumpram as normas de segurança, para que possamos proporcionar um verdadeiro espetáculo de desporto automóvel.”

Manuel António Sousa, Presidente do Clube Automóvel da Régua

“O crescimento do Rali de Mesão Frio ao longo de uma década é algo que nos deixa orgulhosos, mas também com uma responsabilidade acrescida. Tudo isto só foi possível graças ao apoio do Município de Mesão Frio desde a primeira hora, e eu recordo que começámos em 2012 com 18 pilotos e que entretanto já tivemos anos com mais de 70 inscritos. Isso prova como o concelho e a região têm um enorme potencial para um rali deste género, e como a população de Mesão Frio sabe receber pilotos e equipas. Desportivamente, quisemos manter um figurino semelhante ao dos últimos anos, mas com uma nova especial no Sopé do Marão, um verdadeiro troço na serra, e também com uma parte nova na classificativa de Valcôvo, com os vinhedos e o Rio Douro em fundo. Além disso teremos a especial noturna em Santo André e depois a Festa Branca na praia fluvial, no sábado à noite. Estamos a preparar mais um rali desafiante, seguro e espetacular.”