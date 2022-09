Rali Município de Albufeira: Luta ‘acesa’ pelo título no Campeonato Start Sul de Ralis | AutoSport

Este fim-de-semana de 10 e 11 de setembro vai ter lugar a 5.ª edição do Rali Município de Albufeira, numa prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul que será pontuável para o Campeonato Start Sul de Ralis, Troféu de Ralis Regional Sul e5º Desafio Kumho Tyres.

A prova terá um total de nove especiais de classificação e arranca no sábado à noite e terminará no domingo pela hora de almoço. Tripla passagem pelos troços da Guia e Ferreira, dupla por Paderne e a Super Especial de Albufeira.

O Campeonato Start Sul de Ralis é composto por cinco provas, das quais já se realizaram três, a última delas o Rali de Lisboa.

José Manuel Gomes (Renault Clio) lidera a competição com 57 pontos, mais seis que José Viana Martins (Renault Clio II RS) com Luís Nascimento (Opel Corsa a 1.6)